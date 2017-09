Le Stade de France de Saint-Denis accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture et les épreuves d'athlétisme

Cette fois, c'est la bonne. Battue dans la course aux Jeux d'été 1992, 2008 et 2012, Paris organisera les JO en 2024, cent après la deuxième et dernière venue des athlètes du monde entier pour la grand messe quadriennale. Le Comité internationale olympique a livré son verdict mercredi 13 septembre en début de soirée mais il n'y avait aucun suspense, Los Angeles s'étant repliée sur 2028.



Avec la Tour Eiffel (départ du triathlon et de la natation en eau libre, marathon), le Champs de Mars (beach-volley), les Champs-Élysées (arrivée de l'épreuve de cyclisme sur route), l'esplanade des Invalides (tir à l'arc) ou encore le Grand Palais (escrime et taekwondo) retenus comme lieux de compétitions, Paris exposera au monde ses plus beaux monuments.

Mais la capitale ne sera pas la seule à accueillir les Jeux. À l'ouest, le château de Versailles sera par exemple à l'honneur avec l'équitation. À l'est, les épreuves de canoë-kayak et d'aviron se dérouleront sur la base nautique de Vaires-sur-Marne. Toujours en Île-de-France, les villes d'Élancourt (VTT), de Saint-Quentin-en-Yvelines (cyclisme sur piste, golf) ou de Nanterre (gymnastique, trampoline) seront aussi associées à la fête.

Jeux Olympiques 2024 à Paris : la carte des sites de compétition

Comme c'est souvent le cas, le tournoi olympique de football permettra à plusieurs grandes villes aux quatre coins du pays de participer à l'événement : Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Lyon, Saint-Étienne, Nice et Marseille. La cité phocéenne a également été retenue pour accueillir toutes les épreuves de voile.





Enfin, en obtenant l'organisation des JO 2024, Paris offre une grande place à sa banlieue nord déshéritée de Seine-Saint-Denis. Le "9-3" accueillera six sites de compétition (athlétisme, natation, water-polo, tir, badminton, volley), les cérémonies d'ouverture et de clôture au Stade de France, et surtout trois des quatre sites à construire : le village olympique, le village des médias et la piscine olympique.