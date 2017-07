publié le 11/07/2017 à 11:21

Est-ce le fait de s'exprimer en Français, ce qu'il fait de plus en plus, qui a entraîné cette confusion ? De nouveau appelé à livrer son sentiment sur la 9e étape, épique, de dimanche 9 juillet lors de la journée de repos à Trélissac (Dordogne), Chris Froome a commis un lapsus qui a entraîné les éclats de rire des journalistes présents sur place.



C'était "une étape difficile avec un peu de tout, beaucoup d'attaques, de descentes dangereuses. On a vu des accident, on a perdu mon équipier Richie euh, pardon, Geraint Thomas", a lancé le maillot jaune avant de préciser "mon vieux équipier Richie Porte. Il a été blessé malheureusement sur la descente du Mont du Chat. C'est très mauvais à voir".

Encore un long chemin jusqu'à Paris

Froome et Porte, victime de fractures au bassin et à la clavicule sur cette terrible chute, portaient conjointement le maillot de la Sky de 2012 à 2015. Lieutenant du Britannique lors de ses victoires en 2013 et 2015, l'Australien a rejoint l'équipe a rejoint la BMC en 2016 pour y tenir le rôle de leader. Ses espoirs de remporter ce Tour 2017 après un début de saison tonitruant se sont donc envolés après seulement neuf jours de course.

Maillot jaune depuis la 5e étape et la première arrivée en altitude aux dépens de son compatriote et coéquipier Thomas, qui a lui aussi abandonné, Froome n'a pas encore course gagnée, loin de là. Il reste notamment deux étapes dans les Pyrénées et dans les Alpes, et les quatre premiers se tiennent en une minute (l'Italien Fabio Aru pointe à 18 secondes, le Français Romain Bardet à 51, le Colombien Rigoberto Uran à 55).