publié le 04/07/2017 à 17:57

Arnaud Démare a profité du chaos. Le coureur français de l'équipe FDJ s'est imposé lors de la 4e étape du Tour de France, mardi 4 juillet à Vittel, au terme d'un sprint massif marqué par d'impressionnantes chutes. À 200 mètres de l'arrivée, le Slovaque Peter Sagan et le Britannique Mark Cavendish étaient au coude-à-coude sur la droite de la route. Les deux hommes, rois du sprint, étaient déjà en danseuse pour tenter de rattraper Arnaud Démare qui filait à plus de 60 km/h devant eux.



C'est alors que Peter Sagan réalise un geste ressemblant à un coup de coude touchant Mark Cavendish qui le doublait sur sa droite. S'agit-il d'un geste volontairement destiné à bloquer son rival, ou s'agit-il plutôt d'une manœuvre malheureuse destinée à restreindre l'espace ? Toujours est-il que, à cette allure, le geste du "chouchou" du public a complètement déstabilisé Cavendish et l'a envoyé contre les barrières. Sa chute est impressionnante, d'autant qu'il se fait percuter dans la foulée par deux autres coureurs, son compatriote Ben Swift et l'Allemand John Degenkolb.

.@arnaudemare s'impose après une chute de Cavendish / @arnaudemare wins the stage, Cavendish crashed #TDF2017 @vittel pic.twitter.com/93HGr6XETq — Le Tour de France (@LeTour) 4 juillet 2017

Sagan pénalisé, Cavendish blessé

Un ralenti et une image zoomée permettent de mieux visualiser le coup de coude de Peter Sagan. Malgré ses excuses auprès de Mark Cavendish après l'arrivée, il a été déclassé et se voit infliger une pénalité de trente secondes.

La faute de Sagan est incontestable : il envoie Cavendish dans les barrières ! #TDF2017 pic.twitter.com/rDnGDUJMq7 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 4 juillet 2017

Selon les premières constations de son équipe Dimension Data, Mark Cavendish souffre de l'épaule droite, avec risque de fracture de la clavicule. Celui qui s'est imposé à 30 reprises sur la Grande Boucle a pris la direction de l'hôpital après l'arrivée pour passer des examens. John Degenkolb doit également subir des examens médicaux.