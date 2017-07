publié le 11/07/2017 à 07:45

"À Bergerac, Cyrano fait du vélo. Question de style, imagine Christian Laborde avant le départ de la 10e étape du Tour 2017. On n'imagine pas Cyrano au volant d'un de ces 4x4 arrogant. Cyrano ne saurait chevaucher qu'un vélo, au tube aussi fin que le fil de son épée, et seul un Jacques Anquetil, un Miguel Indurain, peuvent rivaliser par la souplesse de leur pédalée, à un vers d'Edmond Rostand".



"Anquetil, entre Bergerac et Périgueux, c'était en 1961, lors d'un contre-la-montre qu'il remporte (...) Miguel Indurain, entre Périgueux et Bergerac, c'était en 1994, un contre-la-montre également. Blanc le vélo Pinarello de Miguel, blanc son casque, et blanc son panache. C'est pur, ça glisse, c'est du Rostand".

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cet écrivain amoureux de vélo raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.