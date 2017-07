publié le 07/07/2017 à 11:45

Le final de cette 7e étape, vallonné avec une côte répertoriée au km 147,5), sinueux, en forme de boucle en direction de Nuits-Saint-Georges, en Côte d'Or, profitera-t-il aux baroudeurs ? Ou au contraire, les Marcel Kittel, Arnaud Démare, André Greipel, Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff se livreront-ils une nouvelle bagarre spectaculaire pour emporter un quatrième sprint massif dans cette 104e édition ? Voici la grande question au départ de Troyes, vendredi 7 juillet.



Pour la cinquième fois en sept jours, le peloton de 193 coureurs doit avaler plus de 200 km, 213,5 précisément. Départ fictif à 12h05, lancé à 12h20, arrivée prévue vers 17h25. Au classement général, Chris Froome devance de 12 secondes son coéquipier de la Sky Geraint Thomas et de 14 le porteur du maillot à pois Fabio Aru. Romain Bardet est 7e à 47 secondes. Démare, lui, est en vert avec 27 points de plus que Kittel.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet, la Grande Boucle retrouvera la montagne avec deux étapes à ne pas manquer, Dole - Station des Rousses (187,5 km, départ à 12h25) puis Nantua - Chambéry (181,5 km, départ à 11h55). Suivra la première des deux journées de repos, en Dordogne, après un transfert en avion et avant une boucle entre Périgueux et Bergerac (178 km, départ à 13h25).

Le film de la journée :

12h27 - Maxilme Bouet (Fortuneo-Oscaro) est accompagné d'un autre Français Yohann Gène (Direct Énergie), du Hollandais Dylan Van Baarle (Cannondale) et de l'Italien Manuele Mori (UAE Emirates). Déjà 1 minute et 10 secondes d'avance sur un peloton qui a laissé filer le quatuor.



12h24 - Déjà quatre coureurs à l'avant dont le Français Maxime Bouet.



12h23 - Le véhicule rouge de Christian Prud'homme s'écarte et libère les coureurs, la course est lancée.



12h15 - Sur les 198 coureurs au départ de Düsseldorf, il en reste 193.



12h06 - Les coureurs se sont élancés derrière la voiture du directeur de course.



11h59 - Le dernier du classement général, le Français Olivier Le Gac, malade depuis plusieurs jours, pointe à 52 minutes et 37 secondes de Chris Froome.



11h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 7e étape en intégralité.

Tour de France 2017 : le profil de la 7e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX, Stéphane TWAROG / AFP