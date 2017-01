Naturally Perfect Dolls, les poupées noires aux cheveux naturels

publié le 13/01/2017 à 12:11

Les poupées ne ressemblent pas aux petites filles qui jouent avec. C'est ce constat qui a poussé Angelica et Jason Sweeting à créer la marque Naturally Perfect Dolls. S'étonnant du manque de poupées métisses ou noires dans le commerce, le couple a décidé de créer des jouets qui s'éloignent des critères de beauté établis.



Loin des cheveux raides et des traits beaucoup trop fins, leurs poupées ont des nez et des lèvres plus épais, des pommettes hautes et les yeux marrons. "Nous avons créé Naturally Perfect Dolls pour faire savoir aux filles qu'elles sont belles", écrit la marque sur son site, expliquant que "Nos filles ont besoin de voir un reflet de leur beauté, celle qui leur est propre.

Il est temps pour les jeunes filles d'avoir un nouveau standard". Les poupées sont pour l'instant au nombre de quatre et présentent différentes teintes de peau ainsi que des cheveux bouclés et épais.



Pour financer leur projet, Angelica et Jason Sweeting ont participé à l'émission américaine Shark Tank et ont obtenu un investissement de 200.000 dollars pour la marque. Ils prévoient maintenant de fabriquer des poupées avec d'autres textures de cheveux, afin que chaque petite fille puisse avoir son mini me.