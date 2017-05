publié le 02/05/2017 à 11:49

Tout le monde se souvient de la petite fille qui, tremblante, a fait ses adieux à son père décédé le 9 juin 2009. Paris Jackson a 11 ans et c'est la première fois que le grand public découvre le visage de la fille aînée du Roi de la Pop.



Depuis, la presse people s'est délectée des "frasques" de l'adolescente, à savoir plusieurs dépressions, des problèmes d'addiction et des tentatives de suicide. Sous le feux des projecteurs depuis la mort de son père, Paris Jackson a dû composer avec les moyens du bord, documentant ses hauts et ses bas sur ses comptes Instagram et Twitter, suivis par plusieurs millions de personnes.

Début 2017, c'est une tout autre jeune femme qui a fait son entrée dans la cour des grands. Signée dans une agence de mannequins, Paris Jackson semble avoir repris sa vie en main. Après avoir fait ses premiers pas sur le tapis rouge des Golden Globes, à Los Angeles, en janvier dernier, la fille du Roi de la Pop vient de marquer les esprits pour sa première apparition lors du prestigieux Met Gala, à New York, ce lundi 1er mai.



Mais qui est vraiment l'une des enfants les plus connues au monde ? Réponses en 4 points.

1. Elle partage son temps entre le mannequinat et la comédie

Paris Jackson a confié au magazine Rolling Stone adorer jouer la comédie (on peut la voir dans la série américaine Star, l'histoire d'un girls band à Atlanta) et écrire quelques chansons à la guitare acoustique. Mais le monde dans lequel elle s'illustre depuis le début de l'année, c'est bien celui de la mode. Son look aux influences seventies et hippie a séduit l'agence IMG Models et le magazine américain Harper's Bazaar.



Ce dernier a décidé de lui offre sa couverture dans un shooting parisien aux accents de Seconde Guerre mondiale. Paris Jackson s'est d'ailleurs fait remarquer avec ce look de pin-up aux faux airs de Madonna période années 80. Le début d'une longue série de couverture ?

Une publication partagée par Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) le 15 Mars 2017 à 5h21 PDT

2. Elle est spirituelle et engagée

Il suffit de scroller le compte Instagram de Paris Jackson pour se rendre compte de la spiritualité de la jeune femme. Connectée à la nature, adepte du yoga, Paris Jackson semble loin de ses démons adolescents et préfère aujourd'hui prôner la positivité.



"Plus que jamais nous avons besoin de rester soudés et de montrer que ceux qui haïssent ne réussiront jamais à vaincre la paix et l'amour", avait-elle notamment écrit en novembre 2016, en référence à la campagne présidentielle de Donald Trump.

Un état d'esprit feel good qui nous inspire. Tout comme ses prises de positions féministes. Paris Jackson s'est par exemple exprimée sur la "polémique" autour de... ses poils sous les bras. La jeune femme ne compte pas cacher les siens même s'ils semble en gêner certains. "Certaines personnes estiment que c'est dégoûtant, surtout sur les femmes, mais il y en a sur tous les corps. C'est naturel", a expliqué Paris Jackson dans une story sur Instagram, rapporte un article du Huffington Post.

3. Elle est (très) tatouée

Une publication partagée par Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) le 29 Avril 2017 à 17h37 PDT

Un détail ne vous aura peut-être pas échappé : le corps tatoué de Paris Jackson. Impossible de compter le nombre de pièces que porte la jeune femme (on lit ici et là qu'elle en a 50 dont au moins 9 dédiés à son père) mais celle-ci s'est déjà exprimée à leur sujet. Invoquant alors le tatouage comme un "art", Paris Jackson assure alors que les siens lui ont fait du bien.



"Mes cicatrices et la haine de soi du passé ont été recouverts de marques d'amour, de créativité, d'ingéniosité... et de profondeur", a-t-elle écrit dans un post Instagram, en juin dernier.

4. Elle n'a pas eu une adolescence facile

L'année 2017 est riche en (bons) événements pour la jeune femme. De passage dans la capitale française pour assister aux défilés Hommes de la semaine de la mode parisienne en début d'année, Paris Jackson a a confié à Rolling Stone avoir été violée, à l'âge de 14 ans, par un homme plus vieux qu'elle.



"Je ne veux pas donner de détails. Mais ça n’a pas été facile du tout, ça a été très difficile à surmonter, surtout que je n’en ai parlé à personne", a-t-elle raconté avant de confier avoir tenté de se suicider à plusieurs reprises. "Je me détestais. Je n’avais aucune confiance en moi et je pensais n’être bonne en rien. Je ne voyais pas l’intérêt de continuer à vivre." À tout juste 19 ans, Paris Jackson semble enfin avoir retrouvé confiance en elle, et le désir de vivre.