publié le 02/05/2017 à 08:27

Tous les ans, c'est un rendez-vous strass et paillettes avec toujours plus d'exubérance qui est organisé au Metropolitan Museum of Art (MET) à New York. Pour le gala annuel, les plus grandes stars se pavanent dans des tenues extravagantes. Cette année, elles ont encore une fois brillé de mille feux dans des robes et costumes remarqués car remarquables.



Dans la nuit de lundi 1er mai au mardi 2 mai, les photographes ont pu admirer les silhouettes de Rihanna, dans une robe difficilement descriptible, faite de froufrous multicolores, les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen s'étaient aussi parées de robes assorties au look romantico-gothique. Katy Perry a opté pour une robe rouge voilée au style oriental telle une princesse des Mille et une nuits. Mais celle qui a fait le plus parler de sa tenue, c'est l'une des sœurs du camp Kardashian, Kendall Jenner et sa combinaison transparente qui ne laissait plus tellement de place à l'imagination.

Des Françaises sous les flashs

Quelques célébrités françaises qui ont la cote outre-Atlantique ont aussi foulé le tapis bleu du musée pour cet événement hautement people. Les Américains ont donc eu le plaisir d'admirer la classe française de Christine and The Queens, Isabelle Huppert, Léa Seydoux ou encore Catherine Deneuve.