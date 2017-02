EN IMAGES - 18 filles qui font le sport au féminin en France et ailleurs

Cassandre Lemoine, Mo'ne Davis et Marie-Amelie Le Fur Crédits : Instagram ; Kyle Terada/AP/SIPA ; Mauro Pimentel/AP/SIPA | Date :

Mo'ne Davis est "pitcher" (lanceuse de balle au baseball) en Little League et a été nommée l'année dernière comme l'une des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes au monde par "Forbes". Instagram/monee_011 Crédits : Kyle Terada/AP/SIPA | Date :

Katie Ledecky a raflé plusieurs médailles aux derniers JO de natation et détient 3 records du monde. Suivez la nageuse : Instagram/kledecky Crédits : Michael Sohn/AP/SIPA | Date :

Sarah Ourahmoune, boxeuse française, vice-championne olympique en 2016. Elle tient un blog (carnetdesportive.com/) et occupe un poste de déléguée du gouvernement sur le 93 sur la thématique Sport. Instagram / sarah_ourahmoune Crédits : YURI CORTEZ / AFP | Date :

Laure Boulleau est joueuse de football pro au PSG. Suivez-la ici : Instagram / laureboulleauofficiel Crédits : Stephane ALLAMAN/SIPA | Date :

Lindsey Vonn est une skieuse américaine et fondatrice d'une association qui a pour but d'inspirer les filles à faire du sport. Instagram/lindseyvonn/ Crédits : Red Bull Content Pool/SIPA | Date :

Sky Brown a seulement 8 ans mais elle est déjà une pro du skate. Pour la suivre : Instagram/awsmkids Crédits : Instagram/awsmkids | Date :

Pauline Ferrand Prevot est une cycliste française multi-médaillée. Suivez ses escapades ici : Instagram / paulineferrandprevot Crédits : Daniel Ochoa de Olza/AP/SIPA | Date :

Elle fait elle aussi partie de la liste de "Forbes". Le truc de Ashima Shiraishi ? Escalader. Découvrez l'univers de cette jeune fille : Instagram / ashimashiraishi Crédits : Brett Lowell/AP/SIPA | Date :

Cassandre Lemoine et sa longboard. À suivre sur : Instagram / cassandrelmn Crédits : Instagram/cassandrelmn | Date :

Roxane Lucas est elle aussi longboardeuse. Suivez ses aventures : Instagram/roxanelds Crédits : Instagram/roxanelds | Date :

Ko Hyojoo parcourt le monde sur sa planche. À suivre : Instagram/hyo_joo Crédits : Instagram/hyo_joo | Date :

On ne présente plus Serena Williams, championne de tennis et super-woman des réseaux sociaux : Instagram / serenawilliams Crédits : Dita Alangkara/AP/SIPA | Date :

Marie-Amelie Le Fur brille dans le handi-sport et a remporté deux médailles d'or aux derniers JO paralympiques à Rio. Suivez son actu : Twitter/mariealefur Crédits : Mauro Pimentel/AP/SIPA | Date :

Kristina Mladenovic excelle elle aussi au tennis. Suivez cette Française : Instagram / kristinamladenovic93 Crédits : Dmitri Lovetsky/AP/SIPA | Date :

Hope Solo est goal aux États-Unis. Découvrez cette championne engagée pour les droits des femmes : Instagram/hopesolo Crédits : Marques/AGIF/Shuttersto/SIPA | Date :

Le phénomène Simone Biles n'a pas fini de nous surprendre. Restez connectées avec cette gymnaste : Instagram/simonebiles Crédits : Brother/WWD/Shutterstoc/SIPA | Date :

La footballeuse américaine Alex Morgan joue dans l'équipe de l'OL. Suivez ses aventures françaises : Instagram/alexmorgan13 Crédits : SIPANY/SIPA | Date :