publié le 15/05/2017 à 07:10

Pink Millennial is the New Black ! C'est un rose fade, pastel, délavé, rien à voir avec le rose pétant d'une Barbie ou celui d'un post-il posée négligemment laissé sur un coin de votre bureau. Cette couleur-là est plus moderne et ancrée dans l'actualité des "millennials", cette génération née entre les années 80 et 90.



Comme le soulignait un article de Cheek Magazine, le rose millennial est "révolutionnaire". Les jeunes féministes se sont réappropriées cette couleur ô combien associée à un stéréotype de genre (féminin, vous l'avez compris).

Dans les cortèges de la Women's March partout dans le monde, sur les fringues de la dernière collection de Rihanna avec Puma, le rose millennial s'incruste et s'impose... jusque sur les cheveux des influenceuses comme la youtubeuse brésilienne Marina Devogeski et Nyané Lebajoa, des mannequins comme Irene Kim (qui depuis est passée au violet) ou encore l'actrice de la série Pretty Little Liars, Ashely Benson.



Pour les plaisir des yeux ou vous convaincre de passer à l'action, vous aussi, voici une sélection des plus belles crinières repérées sur le web.