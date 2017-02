publié le 18/02/2017 à 07:05

L'humanité se divise en deux catégories : ceux qui célèbrent la Saint-Valentin et ceux qui ne la fêtent pas. Une règle à laquelle ne dérogent pas les célébrités, pour une fois soumises aux mêmes lois que le commun des mortels. Ainsi, en cette semaine du 14 février, les clichés enamourés de stars et leurs partenaires ont inondé nos flux Instagram.



La palme de la photo la plus classe revient sans surprise à Michelle Obama : l'ex Première dame des États-Unis a posté un cliché de ses pieds contre ceux de Barack Obama sur une plage, accompagné de la mention "Joyeuse Saint-Valentin à l'amour de ma vie et à mon compagnon de voyage préféré." Gigi Hadid et Zayn Malik, Miley Cyrus et Liam Hemsworth, Ariana Grande et Mac Miller mais également des couples plus discrets, comme Amanda Seyfried et l'acteur Thomas Sadoski, Jessica Chastain et Gian Luca Passi de Preposulo ou Ruby Rose et Jessica Origliasso ont posté des photos pour célébrer leur amour.

Puisque toutes les formes d'amour sont bonnes à fêter, certaines stars ont préféré passer la Saint-Valentin en famille. En témoigne la photo postée par Salma Hayek en compagnie de sa fille Valentina, ou le portrait publié par Jennifer Lopez de ses jumeaux, affublés de lunettes de soleil en forme de cœur. Amour de couple ou amour familial, la semaine a apporté un peu de douceur après des mois marqués par la mobilisation contre Donald Trump.