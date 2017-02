publié le 05/02/2017 à 14:10

Elles ne baisseront pas les bras. Après avoir défilé dans les rues au lendemain de l'investiture de Donald Trump, et aux vues des premières mesures prises par le nouveau président des États-Unis, les Américaines continuent à faire part de leur mécontentement. La contre-attaque s'organise sur les réseaux sociaux, comme en témoignent les comptes Instagram de nombreuses célébrités qui continuent à partager leurs idéaux sur la toile.



Dernier sujet de révolte en date : le décret anti-immigration signé par le successeur de Barack Obama, dans lequel il interdit aux ressortissants de sept pays musulmans de mettre un pied sur le sol américain. Une mesure qui a provoqué un tollé mondial et contre lequel de nombreuses personnalités s'insurgent : Demi Lovato, Ellen Page ou encore Rose McGowan alimentent toujours leurs comptes Instagram de déclarations outrées et de dessins prônant l'accueil des réfugiés, condamnant l'entreprise du président américain de définir la religion comme critère d'acceptation ou d'expulsion.

C'est un autre combat qu'Evan Rachel Wood a décidé de mener sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la star de Westworld expose son tee-shirt "Use your heart" ("utilisez votre cœur") dessiné par la chanteuse Ingrid Michaelson. L'actrice encourage même ses abonnés à s'en procurer un d'urgence. Tous les revenus reviendront au Trevor Project, une association qui oeuvre pour les droits des jeunes LGBTQ. Une nouvelle preuve que l'actrice américaine prend très à cœur la défense des femmes et des minorités sexuelles.

Des "Girls" et des bébés

Plus corporates mais non moins engagées, les actrices de la série Girls font elles aussi parler d'elles sur Instagram. Les quatre comédiennes entament la promotion de la sixième et dernière saison de la série HBO, dont la diffusion commence le 12 février aux États-Unis. Lena Dunham, Allison Willimas, Jemima Kirke et Zosia Mamet partagent leur fierté - et leur tristesse - de dire au revoir à la série déjà culte.



De son côté, Amanda Seyfried salue le talent de Riccardo Tisci. Le directeur artistique, qui vient de quitter la maison Givenchy après 12 ans de bons et loyaux service, apparaît ainsi sur le fil Instagram de l'actrice en compagnie de la chanteuse Lorde.



Chez les people, l’événement de la semaine était bien évidemment l'annonce de la grossesse de Beyoncé. Après avoir donné naissance à Blue Ivy en janvier 2012, la femme de Jay-Z attend des jumeaux. La photo, publiée sur Instagram en guise de faire-part, a explosé tous les records et détrôné Selena Gomez en devenant le cliché le plus liké du réseau.



En artiste et femme d'affaire redoutable, Beyoncé n'en oublie pas ses engagements pour autant. Ainsi, elle a lancé la nouvelle campagne d'Ivy Park, sa marque de vêtements de sport, portée par trois jeunes mannequins. Yara Shahidi, Sophie Koella et Selah Marley ont toutes publié des clichés sur Instagram accompagnés de légendes inspirantes : "Je veux être une fille puissante. Une puissante fille de couleur. Un membre puissant de la génération Z. Je veux le courage", clame ainsi la jeune actrice Yara Shahifi. Chez Girls, nous avons un petit faible patriotique pour Sophie Koella, mannequin de nationalité franco-américaine.



Dans la catégorie feel good, Victoria Beckham et Hilary Duff s'imposent. La première en postant une adorable photo de sa jolie famille, sur laquelle Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper enlacent tendrement leur père, David Beckham. La seconde, en soufflant un message "body-positive" à ses abonnées.



En partenariat avec la marque de lingerie et de maillots de bain Aerie, l'actrice américaine a posté un cliché sur lequel elle apparaît radieuse, tout en exposant ses jambes nues : "Je n'ai pas toujours aimé mes jambes mais au fil du temps j'ai appris à m'aimer comme je suis. J'ai commencé à réaliser que mes jambes sont fortes et qu'elles me portent chaque jour. Nos corps sont merveilleux et nous devons en être reconnaissants. Je suis moi, et c'est bien suffisant !"