Ruby Rose, "gender-fluid" et fière de l'être

publié le 20/01/2017

"Moi je voulais un prénom de garçon, ma mère elle, voulait une princesse", lance Ruby Rose dans une interview accordée au magazine The Edit. À l'occasion de la sortie du prochain film d'action, xXx : reactivated, l'actrice tatouée est revenue sur son enfance et ses blessures. La jeune femme, célèbre pour son rôle dans la série Orange is The New Black, assume être gender-fluid, et le revendique.



"Tout le monde avait des Barbies. Moi, c'était Tortues Ninja et Superman. J'adorais les BD et je jouais au foot avec les copains", explique-t-elle. Ruby Rose revient ensuite sur son adolescence, où elle a tenté "de devenir plus féminine", avant de faire son coming-out, et de changer d'apparence, outrepassant les genres. "Je suis une femme. Je veux un jour avoir des enfants et je suis ravie de ne pas avoir franchi le pas [de la chirurgie pour changer de sexe NDLR]", confie Ruby Rose au magazine.

Une photo publiée par Ruby Rose (@rubyrose) le 19 Janv. 2017 à 9h04 PST

"J'ai des amis - de genre neutre - qui ne veulent pas qu'on fasse la différence entre 'il' et 'elle'. C'est juste une habitude à prendre, ce n'est pas si compliqué", explique celle qui partagera l'affiche de xXx : reactivated avec Vin Diesel, Deepika Padukone et Nina Dobrev.

En 2015, dans une interview à Elle, Ruby Rose avait déjà défendu son genre fluide. "Ce n'est pas vraiment se sentir d'un côté ou de l'autre du spectre. Je ne m'identifie dans aucun genre. Je ne me sens pas particulièrement femme, pourtant c'est visiblement comme ça que je suis née", expliquait Ruby Rose.