par Arièle Bonte publié le 09/01/2017 à 15:35

Ils vont nous simplifier la vie, nous transformer en Jane Bond ou nous ruiner pour les années à venir... Une multitude de nouveaux objets du futur, présentés lors du Consumer Electronic Show (CES) à Las Vegas (LE rendez-vous des innovations technologiques de l'année) ont esquissé la semaine dernière un quotidien toujours plus connecté et intelligent. Ces objets s'intéressent à chaque domaine de notre vie. Des starts-ups américaines mais aussi françaises se penchent sur les manières de nous rendre, grâce à eux, le quotidien plus agréable. Quitte à inventer des besoins dont nous n'avons pas... besoin ?



Par exemple (et au hasard), bientôt (demain ?) toutes les salles de bain seront peut-être équipées d'une brosse à cheveux connectée et autres étrangetés de l'innovation. La semaine dernière, RTL Futur vous emmenait dans les coulisses du CES, profitant alors de l'événement international pour repérer quelques objets à glisser prochainement dans sa trousse de toilettes.

1. La brosse à cheveux connectée

Oui, il s'agit bien d'une réalité. La brosse à cheveux connectée existe. Elle a même reçu le prix international de l’innovation du CES. Pensée par L'Oréal et Withings, cette brosse a été baptisée le Kérastase Hair Coach. Truffée de capteurs, cette chose a une mission : évaluer la qualité du cheveu puis nous conseiller sur comment en prendre soin (avec des produits commercialisés par la marque Kérastase). Coût de cette brosse numérique, disponible dès la mi-2017 ? 200 euros maximum.

2. La brosse à dents numérique

Laisseriez-vous vos dents entre les poils d'une brosse à dents connectée ? Kolibree, start-up française, vient de lancer son deuxième modèle, joliment prénommé Ara. Ses particularités : elle peut mémoriser les mouvements de l'utilisateur et des données détaillées afin d'optimiser ses brossages de crocs. Son prix : 129 euros (79 euros pour les pré-commandes).

3. Le scanner de la peau

Lumini, de Samsung Creative Lab, scanne la peau pour anticiper les problèmes comme un excès de sébum, l'apparition de rides ou de points noirs. Ce petit objet discret vous donne également des conseils de dermatologie via une application connectée, rapporte le site Wired.

Dans la même veine, retrouvez S-Skin, un objet qui vous fera gagner du temps (et de l'argent ?) en vous évitant de prendre rendez-vous avec un dermatologue. L'idée ? Un patch analyse votre peau (son hydratation, son taux de mélanine) et la rééquilibre lui-même à l'aide de micro-aiguilles et de luminothérapie.



Les prix de ces deux innovations - ainsi que leur disponibilité - n'ont pas encore été communiqués.

4. Une solution contre la cellulite ?

Qui n'a jamais rêvé de voir disparaître sa peau d'orange (même si on le rappelle, accepter son corps imparfait est la clé du bonheur, nous disait en substance Lena Dunham la semaine dernière) ? C'est ce que propose Slim Massage Coach, l’objet connecté qui combat la cellulite, produit par Elancyl.



Cet accessoire en forme de galet allie massage comme en institut et récupération de données pour personnaliser au mieux les soins de l'utilisateur. Une application permet de suivre les améliorations de sa peau. Pour toujours voir le bon côté des choses.



On ne connaît pas encore le coût du Slim Massage Coach, qui sera disponible pour le mois de mai 2017, selon Usine Digital.