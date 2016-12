Comment s'affranchir des diktats de la beauté ?

Stop aux injonctions qui voudraient que l'on soit plus ceci, moins cela....Miroir, mon beau miroir, c'est dans "On est fait pour s'entendre" !

par Félicie Reby publié le 26/12/2016 à 07:00

Lèvres ourlées, petit nez, poids plume, 90-60-90 pour les femmes…Torse musclé, minimum 1m80, cheveux épais, barbe pour les hommes…Difficile de ne pas complexer avec le portrait robot du physique idéal que les médias, la publicité et le marketing promeuvent régulièrement et dans lequel la plus grande majorité d'entre nous ne se reconnaît absolument pas. Sommes-nous prisonniers de ce que l'on appelle "les canons de la beauté" ? Quelles en sont les conséquences ? Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour y correspondre ? Comment se trouver beau ?

Nos Invitées

> Morgane Giuliani, journaliste pour le site girls.fr



> Sophie Cheval, psychologue, psychothérapeute, spécialisée dans les souffrances liées à l'apparence physique. Livre : "Belle, autremant! En finir avec la tyrannie de l'apparence" (Editions Armand Colin)

