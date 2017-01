CES 2017 : pourquoi il faut suivre le plus grand salon high-tech du monde

Le futur de l'électronique grand public et de l'innovation s'écrit la semaine prochaine à Las Vegas.

par Benjamin Hue publié le 02/01/2017 à 06:50

Du 5 au 8 janvier, le plus grand salon consacré à l'électronique grand public de la planète, le Consumer Electronic Show (CES), convie à Las Vegas les plus grands groupes high-tech de la planète. L'an dernier, plus de 3.500 fabricants se sont massés sur les 220.000 mètres carrés du salon répartis entre plusieurs halls immenses. Les marques poursuivent plusieurs objectifs en venant à Sin City. Elles peuvent y présenter leurs nouveautés, assurées de capter l'attention des milliers de journalistes sur place, dévoiler des concepts improbables et sonder les retours des professionnels du secteur ou tout simplement nouer des liens avec des investisseurs et des acteurs influents. Les principales annonces ont traditionnellement lieu lors des conférences de presse des fabricants, au cours des deux jours précédant l'ouverture du salon au public. Tour d'horizon des nouveautés attendues.

Un quotidien de plus en plus connecté et intelligent

Sur fond d'avancées technologiques dans l'intelligence artificielle et la robotique, le maître-mot du salon sera cette année encore l'Internet des objets. Esquissant un quotidien toujours plus connecté et intelligent, ce secteur en plein essor peine cependant à donner la pleine mesure de son potentiel, la faute, notamment à l'absence de protocoles unifiés liant les produits des différents constructeurs entre eux et à un intérêt encore timide des consommateurs. La question de la protection des données personnelles sera également dans tous les esprits au sortir d'une année marquée par une augmentation des piratages de grande ampleur.



Dans la lignée d'une année 2016 qui l'a propulsée sur le devant de la scène par l'intermédiaire des jeux vidéo, la réalité virtuelle fera la démonstration de son potentiel et de ses débouchés multiples dans les loisirs, le commerce, l'industrie ou la santé. Les géants de l'électronique se livreront cette année encore à une surenchère technologique sur la taille, le format et la résolution de leurs téléviseurs et les poids-lourds de l'automobile dévoileront les avancées les rapprochant encore un peu plus de la voiture autonome. Le salon est aussi tous les ans l'occasion d'observer de nombreux gadgets insolites, qui ne dépassent généralement pas le stade du prototype.

De nouveaux smartphones de milieu de gamme

Premier raout technologique de l'année civile, le CES n'est en général pas très fertile en nouveautés du côté des smartphones, coincé entre les sorties des derniers modèles des constructeurs, intervenues dans le dernier tiers de l'année, et le Mobile World Congress de Barcelone, fenêtre de tir privilégiée des géants de la téléphonie. Samsung pourrait distiller quelques informations sur son prochain fleuron, le Galaxy S8, en attendant sa présentation lors du salon barcelonais ou au mois d'avril, et lever le voile sur les Galaxy A3 et A5, ses prochains milieux de gamme. Honor et LG pourraient renouveler leurs gammes avec de nouvelles références et BlackBerry présenter un nouveau modèle.



Toutes les annonces seront à suivre en direct sur RTL Futur dès mardi 3 janvier avec notre correspondant sur place.