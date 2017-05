publié le 21/05/2017 à 20:39

Préparez vos yeux, vos oreilles et vos zygomatiques. Car à en juger par les réactions de la salle du Grand Théâtre de Lumière durant la projection de How To Talk To Girls At Parties, ce dimanche 21 mai lors de la 70ème édition du festival de Cannes, vous allez vraiment beaucoup rire devant l'œuvre du réalisateur américain John Cameron Mitchell.



L'histoire ? On préfère ne pas vous gâcher la surprise. Sachez seulement que vous allez être transporté en pleine révolution punk aux côtés de trois ados anglais pas vraiment doués avec les filles.

Ambiance futuriste, fantastique, art-déco, on ne sait plus où donner de la tête tant les références se superposent dans cette mise en scène ultra rythmée et à l’humour décapant. Un trait de caractère qui repose principalement sur la performance des acteurs de How To Talk To Girls To Parties, notamment celles de Nicole Kidman en prêtresse punk à celle de Elle Fanning en adolescente étrange en quête de liberté.



Libres de leur corps et de la bienséance, les principaux personnages féminins offrent dans How To Talk To Girls At Parties une vision de l’émancipation des femmes. Car dans cette œuvre cinématographique, adaptée du roman de Philippa Goslett, les "filles dans les soirées" n’attendent rien des mecs.

> How to Talk to Girls at Parties - First Teaser Durée : | Date : 21/05/2017

Nicole Kidman, métamorphosée pour le rôle

Elles prennent le micro, hurlent dedans, se déchaînent pour faire bouger la foule. Elles revendiquent être des femmes et posséder une arme : leur clitoris.



Elles rappellent aussi que la première punk de l’histoire de l’Angleterre (et donc du monde) était une reine et s’appelait Boadicée. "C’est elle qui a chassé les Romains de l’Angleterre", nous apprend le personnage joué par Nicole Kidman, métamorphosée pour le rôle en sorte de mi Cruella d'Enfer mi Vivienne Westwood.



Finalement, est-il vraiment utile de savoir comment parler aux filles dans les soirées ? Et si, comme nous le suggère ce film, on les laissait d’abord s’exprimer ?



RTL Girls et Bumble s’associent pour vous faire vivre le Festival de Cannes. Pour rencontrer votre âme-sœur sur la Croisette ou ailleurs, téléchargez dès maintenant l’appli de rencontres qui donne le pouvoir aux femmes.