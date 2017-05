Kirsten Dunst a refusé de perdre du poids pour son rôle dans "Les Proies"

publié le 18/05/2017 à 09:58

À la demande de Sofia Coppola, Kirsten Dunst a dit non. Non, elle ne perdra pas de poids pour son rôle dans le dernier film de la réalisatrice américaine, Les Proies, sélectionné pour le 70e édition du Festival de Cannes, officiellement lancée mercredi 17 mai. Une anecdote pas si ordinaire que les deux femmes ont raconté sans pudeur dans une interview accordée à Variety.



"C'est beaucoup plus dur lorsque l'on a 35 ans et qu'on déteste faire de l'exercice", a expliqué Kirsten Dunst avant d'ajouter avoir un péché mignon pas si healthy : le poulet frit et McDonald's, "que je mange avant d'aller travailler", a raconté l'une des actrices fétiches de Sofia Coppola.

Kirsten Dunst n'a même pas laissé la place à la réalisatrice de justifier sa demande. Elle lui a dit : "Nous n'avons aucune alternative ! Je suis désolée, mais je ne peux pas perdre de poids pour ce rôle".



Sofia Coppola a été "très compréhensive" avec son actrice et n'a plus jamais fait allusion à son corps. Un exemple que devrait suivre les producteurs et réalisateurs - en particulier à Hollywood - qui continue de faire pression sur les femmes et leur silhouette. Jennifer Lawrence, Ashley Benson, Kate Winslet, Jojo dans l'industrie musicale... toutes ont déjà dénoncé ce type de discours... qui ne remet pourtant pas en cause la hauteur de leur talent.