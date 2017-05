"La Belle et la Meute" est sélectionné dans la catégorie Un Certain Regard, au festival de Cannes

Claque cinématographique, claque féministe, La Belle et La Meute raconte l'histoire (inspirée de faits réels) de Mariam, 21 ans, jeune femme tunisienne pétillante et impliquée dans la vie associative de son université. Son destin va basculer lorsqu'une nuit, elle se fait violer par deux policiers. Épaulée par un jeune homme, impliqué dans la révolution du Printemps arabe, Mariam va passer la nuit à errer de salle d'attente en salle d'attente (celle des hôpitaux ou de postes de police) pour faire reconnaître son viol et porter plainte contre ses bourreaux.



Ce thriller haletant, projeté ce vendredi 19 mai lors du festival de Cannes, est en compétition officielle dans la catégorie Un certain Regard. Il témoigne du renouveau de la société tunisienne, celle qui refuse de se taire, de céder à la corruption et qui revendique ses droits, notamment concernant les femmes.

Au lendemain de la projection de ce film aussi bouleversant que révoltant, nous avons rencontré dans le pavillon tunisien celle qui incarne cette héroïne combative : Mariam Al Ferjani.

Girls : Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage de Mariam ?

Mariam Al Ferjani : Sa force d'insister, qui est d'ailleurs tout à fait légitime.



Le film est tourné en plusieurs longs plans séquences, comment vous êtes-vous préparée à cela ?

Nous avons beaucoup travaillé, notamment sur l'espace, le rapport du personnage, de ses émotions avec l'espace, et comment faire en sorte que les deux se rencontrent.



Diriez-vous que La Belle et la Meute et un film féministe ?

Oui, il est profondément féministe parce qu'il nous dit, qu'en tant que femmes, il ne faut se laisser intimider par rien, surtout lorsque l'on pense qu'on a raison.



Que pensez-vous de la représentation des femmes (actrices ou réalisatrices) dans le cinéma tunisien ?

J'ai remarqué que dernièrement, il y a de plus en plus de réalisatrices et productrices qui sont excellentes en Tunisie. Ici, on a cette chance qu'un film réalisé par une femme n'est pas considéré autrement.

Vous avez fait des études de médecine avant d'entrer dans le monde du cinéma, à quel moment avez-vous eu ce déclic pour le 7ème art ?

Le cinéma c'était une envie latente que je n'ai pas considérée comme il fallait étant plus jeune.



Vous interprétez une femme victime de viol, comment vous êtes-vous appropriée cette histoire ?

On ne s'en sort pas indemne. On subit le poids de cet événement en le jouant mais aussi, je pense, en le regardant.



Lorsque vous étiez plus jeunes, aviez-vous des modèles féminins du cinéma que vous admiriez ?

Les actrices égyptiennes Faten Hamama, Shadia et Hind Rostoum, des femmes très sensuelles mais qui avaient toutes un air très intelligent dans leur façon de jouer.



Quel message voudriez-vous adresser aux jeunes filles et femmes qui rêvent de cinéma ?

Il faut toujours croire en ses rêves en général, pas seulement lorsqu'il s'agit de cinéma.

