publié le 17/02/2017 à 12:54

On savait que Lenny Kravitz avait été en couple avec Vanessa Paradis, mais on ne connaissait pas son idylle avec... Nicole Kidman. L'actrice australo-américaine a révélé son histoire secrète avec le musicien lors d'une récente interview et depuis l'information passionne les internaute. C'est à l'occasion de la promotion de son dernier film, Lion, et de la série de HBO Big Little Lies, que la star s'est laissée aller à quelques confessions, dans un entretien accordé au Daily Mail.



"Je connais Zoe parce que j'étais fiancée à son père. C'est la famille !", a-t-elle expliqué au quotidien britannique, au détour de deux questions. Nicole Kidman a entretenu une brève relation avec le guitariste Lenny Kravitz deux ans après son divorce avec Tom Cruise en 2001. Une romance officialisée pour la première fois donc, et qui n'avait, à l'époque, jamais été concrétisée par un mariage. D'autant plus que le couple Kidman-Kravitz avait, dans les années 2000, été simplement sous-entendu par quelques proches des deux stars. L'actrice américaine est depuis 2006 en couple avec un autre musicien, Keith Urban.

Zoe, la fille de Lenny Kravitz dont parle l'actrice de Moulin Rouge ! et The Hours, est également comédienne. Elle a notamment joué dans Mad Max et Divergente. Nicole Kidman est quant à elle à l'affiche de Lion, film de Garth Davis nommé aux Oscars 2017, et qui sort en salles le 22 février prochain.