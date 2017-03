Caitin Stickels, le mannequin aux "yeux de chat" qui éblouit Internet

publié le 15/03/2017 à 15:14

Après les courbes de Ashley Graham, l'identité transgenre de Valentina Sampaio et le syndrome de vitiligo de Winnie Harlow, c'est au tour d'une femme "aux yeux de chat" d'offrir à la mode une vision plurielle de la beauté.



Depuis quelques jours, Caitin Stickels, artiste et mannequin de 29 ans, fait sensation à la fois sur Internet et dans les pages mode de V Magazine. Sa série photo permet de mettre un nouveau regard sur le syndrome dit "des yeux de chat", une maladie rare des chromosomes qui entraîne des malformations visibles sur le visage, notamment les pupilles. Leur forme, qui rappelle celle des chats, a donc donné son nom au syndrome.

Caitin Stickels a toujours été intéressée par le monde de la mode. Aujourd'hui, elle n'est cependant plus une simple observatrice de ce milieu. Elle vient d'entrer dans une grande famille, qui s'ouvre une fois de plus à la diversité. Loin des standards habituels. Portrait express d'un mannequin (enfin) prêt à marquer l'histoire.

Une publication partagée par caitin stickels (@caitinkitten) le 12 Mars 2017 à 11h59 PDT

D'où vient-elle ?

Caitin Stickels est basée à Seattle, aux États-Unis. Artiste, mannequin, c'est grâce à Internet que la jeune femme s'est fait connaître. Son compte Instagram ne comptait alors que 9.000 abonnés. Aujourd'hui, plus de 18.000 personnes la suivre sur ce réseau social, qu'elle alimente de clichés d'elle dans le plus simple appareil ou habillée de tenues rock et sensuelles.

Une publication partagée par caitin stickels (@caitinkitten) le 31 Janv. 2017 à 13h42 PST

La mode, la mode, la mode

"J'ai toujours admiré les artistes et leurs esprits si miraculeusement créatifs, notamment dans l'industrie de la mode, où l'être humain ne s'attend pas souvent à être accepté ou présenté dans un but artistique", écrit Caitin dans un texte publié sur le site de V.



La mode, pour la jeune femme, a toujours été une source d'inspiration. "Je n'ai jamais trouvé cela superficiel", affirme-t-elle dans ce texte, écrit comme une confession.



Avec une "mère obsédée" par cet univers, impossible pour Caitin de passer à côté. C'est à travers les vêtements, la photographie et l'art que la jeune femme a choisi de s'exprimer... mais seulement dans son coin. "J'étais heureuse d'être petite dans mon petit monde et de créer mon art tel que je le faisais", écrit-elle. Mais c'était sans compter l'intervention de V, qui a propulsé cette beauté atypique sur le devant de la scène.

Une publication partagée par caitin stickels (@caitinkitten) le 10 Mars 2017 à 10h04 PST

Un rêve devenu réalité

Grâce à V Magazine, Caitin a pu réaliser son rêve : être élevée au rang de mannequin et, surtout, défier les standards de beauté avec un shooting photo épique, inspiré du travail de l'artiste Gustav Klimt et immortalisé par le photographe de mode Nick Knight.



Ce dernier est connu pour ses photographies très colorées et sa facilité à capturer le mouvement de ses modèles comme des vêtements. Lady Gaga, Kate Moss ou Kanye West sont déjà passés devant son objectif.

Une publication partagée par caitin stickels (@caitinkitten) le 10 Mars 2017 à 16h08 PST

Si Caitin a accepté de poser pour ce photographe, c'est parce qu'elle admire son travail depuis toujours. Elle ajoute également : "Sa démarche s'aligne avec la raison pour laquelle j'ai commencé le mannequinat. Il n'y a absolument rien à cacher, même si tu as peur".



Le résultat final se trouve au-delà des espérances du mannequin. "Je m'attendais à quelque chose d'épique - et ils ont été beaucoup plus loin que je n'aurais pu imaginer", avoue-t-elle. "Je ne veux pas dire que MON rêve s'est réalisé, parce que je pense que travailler avec Nick Knight est le rêve de tout le monde, et je ne peux pas me l'approprier."



Caitin n'osait même pas envisager cette possibilité. Et pourtant, Nick Knight et V Magazine lui ont offert ce privilège. Un message fort envoyé à la planète mode : les beautés hors-norme ont toutes leur place dans les pages en papier glacé. À qui le tour ?