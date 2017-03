publié le 16/03/2017 à 10:06

Les images remontent à plusieurs années mais viennent de faire surface sur Internet. Selon l'AFP, on voit sur ces dizaines de clichés la star du nouveau Disney La Belle et la Bête en train d'essayer des vêtements. "Elles ne sont pas dénudées. Des avocats ont été informés", a précisé le porte-parole de Emma Watson à l'agence de presse française, indiquant donc que l'actrice britannique envisage des poursuites judiciaires.



Selon plusieurs médias, ces images ont été diffusées sur le "dark web" - une partie cryptée de l'Internet qui n'est accessible qu'à des utilisateurs spécialisés.

Cet incident fait suite à une polémique suscitée ces dernières semaines par une photo publiée par le magazine Vanity Fair où l'actrice de 26 ans dévoile partiellement ses seins. Certains ont estimé que ces images sexy trahissent les prises de positions féministes d'Emma Watson et son engagement d'ambassadrice de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour la cause des femmes.

Une nouvelle menace

Des accusations auxquelles l'actrice a répondu à l'agence de presse Reuters : "Ce genre de débat me révèle combien il y a d’idées fausses et de malentendus sur ce qu’est le féminisme", a-t-elle expliqué avant de détailler : "Le féminisme c’est donner le choix aux femmes. Le féminisme n’est pas un bâton avec lequel battre les femmes. C’est la liberté, c’est la libération, c’est égalité et je ne vois vraiment ce que mes seins ont à voir avec ça. C’est très déroutant."

Dès la minute où j'ai commencé à prendre position et à parler des droits des femmes, j'ai été menacée Emma Watson, actrice et ambassadrice de l'ONU Femmes





Ce n'est pas la première fois que la jeune femme est tourmentée par des hackers du web. En 2014, après un discours sur l'égalité hommes-femmes à l'ONU, la star de la saga Harry Potter avait reçu la menace - non suivie d'effet - de voir des images d'elle nues diffusées sur Internet.



"Je savais que c'était une intox, que de telles images n'existaient pas", a-t-elle assuré l'année suivante. "Dès la minute où j'ai commencé à prendre position et à parler des droits des femmes, j'ai été menacée", avait-elle ajouté.

Des affaires à suivre au tribunal

Les attaques numériques exposant des photos intimes de femmes sont en hausse et constituent une forme de harcèlement voire d'agression sexuelle. Récemment, l'actrice américaine Mischa Barton a elle aussi indiqué qu'elle engageait des poursuites après avoir fait l'objet d'une "vengeance pornographique" avec la diffusion et l'offre à la vente - contre son gré - de photos et vidéos d'elle à caractère sexuel.



Des affaires qui restent à suivre donc, puisque les malfaiteurs ont toutes leurs chances d'être retrouvés. Rappelons que le mois dernier, un habitant de Chicago, dans le nord-est des États-Unis, âgé de 29 ans a été condamné à 9 mois de prison pour avoir piraté les comptes numériques de célébrités, dont Jennifer Lawrence, sur le système de stockage en ligne Apple iCloud.