Pourquoi les gens beaux sont-ils nuls en relations de longue durée ?

publié le 17/03/2017 à 07:05

Les gens beaux fascinent la science. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur cette frange de la population, prouvant que lorsqu'une personne possède un visage qui plaît, sa vie se voit facilitée. Et ce, dès l'enfance. Ainsi, les beaux sont la plupart de temps ceux qui attirent le plus l'attention à l'école comme au travail. De fait, ils gagnent plus d'argent, en comparaison à leurs collègues moins séduisants. Alors, les beaux sont-ils destinés à cumuler tous les avantages ? Pas si sûr...



Une étude américaine, publiée en février dernier dans la revue Personal Relationship, renverse cette idée et prouve qu'être une personne physiquement attirante n'est pas sans conséquence - pour une fois - négative, rapporte le site américaine Broadly.

La spécialiste en psychologie Christine Ma-Kellams s'est s'abord posée une question simple : est-ce que les gens beaux sont ceux dont les relations sont les plus courtes et le taux de divorce le plus important ? Pour répondre à cette interrogation, la chercheuse a conduit quatre études, précise Broadly.



La première expérience mettait en scène deux femmes qui ont ressorti leur "year book" des années 70 et 80. Elles ont noté la beauté des garçons de leur lycée de l'époque. En enquêtant ensuite sur l'état civil de ces hommes, les chercheurs ont découvert que ceux qui avaient le plus divorcés avaient été notés plus séduisants que les hommes mariés.



Une seconde expérience a pris comme cobaye les stars hollywoodiennes. Les hommes et les femmes les mieux notés selon leur beauté sur le site de IMDb et celui de Forbes se révèlent être les personnes ayant été mariées le moins longtemps.

Le désir de séduction chez les personnes belles

Mais alors, pourquoi est-ce que les gens beaux ne sont-ils pas capables, en majorité, de rester mariés aussi longtemps que les autres ? Pour répondre à cette nouvelle question, l'équipe de Christine Ma-Kellams est alors partie d'un postulat : lorsqu'on est en couple, on a tendance à se focaliser sur l'être aimé et donc, à moins désirer les autres.



Afin d'observer le comportement des personnes belles et en couple, les chercheurs ont demandé à plusieurs participants (tous hétérosexuels) d'évaluer l'attractivité physique d'une personne du sexe opposé. Les résultats ont indiqué que les beaux avaient tendance à être les plus attirés par d'autres personnes. Être séduisant, c'est alors être plus ouvert à changer de partenaire, concluent les auteurs de l'étude.

La beauté donne plus d'alternatives

Enfin, une dernière expérience s'est penchée sur la qualité de la relation des personnes belles (et en couple) et leur intérêt à s'engager dans une relation "alternative".



Les participants qui se sentaient les plus séduisants (après avoir regardé une série de photos de visages moins beaux que les leurs) ont indiqué n'être pas totalement satisfaits dans leur relation actuelle. L'inverse (c'est-à-dire avec des personnes qui se jugent elles-mêmes pas forcément belles) ne s'est pas vérifiée.

La beauté physique prédit la probabilité qu'une relation est menacée Christine Ma-Kellams Partager la citation





"Les résultats sont remarquables parce qu'ils démontrent que la beauté physique prédit la probabilité qu'une relation est menacée - dans cette éventualité que la satisfaction de la relation est peu élevée", notent les auteurs.



"Je pense qu'être beau vous donne aussi plus d'alternatives en terme de relation", ajoute Christine Ma-Kellams, citée par Broadly. En d'autres termes : les personnes belles font moins d'effort dans leurs relations amoureuses et se laissent plus aller à de nouvelles possibilités. Vous voilà désormais prévenues. Sortir avec une personne belle n'est pas synonyme de relation en CDI.