publié le 25/10/2017 à 07:15

C'est l'heure de l'after-work ou de l'apéro entre potes mais ce soir, retour sur les bancs de l'école. Ou, plus précisément, de l'Empowerment Lab. Cette école de la vie pas comme les autres, co-fondée par Charlotte Scapin et Nicolas Charles, a une mission : vous aider à "vivre la vie qui vous ressemble".



Parmi ses nombreux cours, l'Empowerment Lab propose un atelier de trois heures animé par Laura Cherfi, "militante du plaisir" auto-proclamée, co-fondatrice du collectif Les Chahuteuses et, surtout, coach spécialiste de la sexualité.

Ce jeudi soir d'octobre, une dizaines de personnes a pris place dans les locaux du Lab, dans le 12ème arrondissement de Paris. Trois hommes, un duo de copines, le reste de personnes venues en solitaire pour un atelier guidé par trois règles : le respect de la confidentialité, la bienveillance et le jeu.

Le sexe, "c'est sale"

Lors de cet atelier, prévient Laura Cherfi, les participantes et participants ne partiront pas avec un guide aux réponses toutes faites. "Les gens vont trouver leurs réponses dans leurs propres expériences", ajoute celle qui utilise la méthode de la PNL (programmation neuro-linguistique), appliquée à la sexualité.



Autrement dit : il va falloir aller chercher à l'intérieur de soi. Quelles sont nos craintes ? Nos peurs ? Nos appréhensions liées à la sexualité et comment trouver en nous les ressources pour surpasser tout cela ?



Après un rapide tour de table de présentation, Laura Cherfi passe alors de longues minutes à recueillir toutes ces idées reçues autour de la sexualité. Celles qui nous oppressent et qui nous ont été transmises dans notre enfance, que l'on voit représentées dans les films, les séries ou les pages des magazines.

Si t'as pas envie, c'est que t'es frigide Partager la citation





"Le sexe, c'est sale", "dangereux", "au minimum une fois par jour", "seulement en couple", "ça n'existe pas sans pénétration", "les hommes ont toujours envie", "si t'as pas envie, c'est que t'es frigide", "la masturbation pour les mecs c'est normal et pour les filles c'est tabou", "les lesbiennes n'ont pas de vraies relations sexuelles", "quand on est séropositif, on est forcément abstinent"...



Observation : suivre toutes ces injonctions paradoxales ("croyances limitantes" dans le jargon du coaching) "ne permettent pas de s'épanouir sexuellement", assure la coach. Son conseil : "il faut passer du temps pour en sortir en allant chercher de nouvelles images" (dans le porno féministe par exemple ?), en ouvrant la discussion avec ses partenaires sur "des histoires chouettes" mais, surtout, en apprenant quelles sont vos valeurs.

Ce sont elles qui vont "piloter l'ensemble de vos croyances" (l'invisible) mais aussi et surtout vos "capacités" et "comportements" (le visible) dans la vie de tous les jours.



Par exemple, si pour vous "le sexe est sale", peut-être que vos parents vous ont transmis comme valeurs l'amour de soi, le respect ou la dignité ?

Découvrir ses valeurs

Après ces explications, les élèves de Laura Cherfi s'isolent. On nous demande de choisir nos 10 valeurs parmi une longue liste. Puis de les réduire à 5, et enfin à 3. L'objectif ? Transformer l'une de nos croyances liées au sexe en ayant en tête nos trois valeurs principales, celles qui vont nous permettre d'avoir la sexualité la plus joyeuse possible.



Grâce à elles, vous pourrez alors venir à bout d'une soit-disant dangerosité du sexe ou de cette idée reçue qui veut qu'une relation sexuelle n'existe que dans une relation monogame. Le chemin pour parvenir à la joie ne tient qu'à vous et à cette gymnastique intellectuelle. Rassurant, non ?

Atelier "Les Secrets d'une sexualité joyeuse", trois heures animées par Laura Cherfi, de 25 à 35 euros.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Empowerment Lab.