Pink brise le tabou de la baisse du désir dans le couple

"La monogamie, c'est du boulot !", selon Pink. La chanteuse s'est confiée sur sa relation (sentimentale comme sexuelle) avec son époux, le pilote de motocross Carey Hart, père de ses deux enfants (Willow et Jameson). Mariés en 2006, ils se sont séparés deux ans plus tard avant de, finalement, se remettre ensemble en 2010.





Depuis sept ans, le couple a connu des hauts et des bas, explique Pink dans une interview accordée à la version américaine du magazine Glamour. "Il y a des moments où je le regarde et il est le plus réfléchi, le plus logique, le plus constant, c'est mon rock", souligne l'interprète de Get the Party Started.

Un jour "père idéal", le lendemain "nous n'avons rien en commun"... La pop star qui vient de sortir Beautiful Trauma, son septième album studio, raconte que la vie de couple n'est pas toujours facile, d'autant plus lorsqu'on "traverse des moments où l'on n'a pas fait l'amour pendant une année", dit-elle.

Le décalage du désir

"Est-ce que c'est la fin ? Est-ce que j'ai envie de lui ? Est-ce qu'il a envie de moi ? (...) Mais vous faîtes le boulot et tout rentre dans l'ordre", a-t-elle ajouté avec l'optimisme qu'on lui connaît.



L'occasion de rappeler que le désir et l'amour sont deux sentiments bien distincts, qu'il est également normal pour un couple d'être en décalage et, enfin, d'en finir avec cette idée reçue : les hommes ont toujours envie de faire l'amour.