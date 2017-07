publié le 01/07/2017 à 14:01

La clé de réussite d'un couple, à la ville comme dans un lit, c'est la communication. Une base qui sonne comme une évidence mais qu'on a tendance à oublier, parfois, quand les sujets à aborder avec son ou sa partenaire touche à l'intime : votre sexualité, votre plaisir charnel et la connexion que vous vivez à deux.



Dans un sondage mené en partenariat avec l'application mobile Happy Couple, nous avons voulu savoir quel était le niveau de satisfaction sexuelle des couples inscrits sur la plateforme. Bonne nouvelle, ceux qui ont fait la démarche de s'ouvrir aux avis et ressentis de l'autre via cette appli sont en majorité satisfaits de leurs ébats amoureux.

À la question "Quel est votre niveau de satisfaction de plaisir sexuel avec votre partenaire ?" 56% des 25.700 personnes ayant répondu au sondage ont confié atteindre à tous les coups le 7ème ciel. 35% disent que ce n'est pas toujours l'extase, 3% admettent s'ennuyer au lit et le reste affirme que le sexe n'est pas primordial de leur relation.



À noter que les utilisateurs hommes sont plus souvent satisfaits (62%) que les utilisatrices femmes : une sur deux (52%) affirme "atteindre le 7ème ciel" lors de ses ébats charnels à deux.

Si vous faites donc partie de la catégorie des personnes qui ne sont pas complètement satisfaites au lit, si vous sentez que seule, vous prenez plus votre pied qu'avec votre chéri(e) ou que vous n'avez pas exploré toutes les facettes de votre plaisir sexuel... N'ayez crainte, rien n'est irréversible.



Le secret pour que votre jouissance se décuple ? On vous l'a dit, c'est la communication, et quelques autres petits secrets que la sexothérapeute et psychothérapeute Catherine Demangeot livre à Girls.

1. Comprendre votre plaisir

"L'une des difficultés majeures qui empêche les gens de parler de leur sexualité, c'est qu'ils ne connaissent pas bien leur corps et qu'ils ne l’ont pas érotisé, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas sensualisé, qu'ils n'ont pas exploré les zones qui procurent du plaisir, les différents types de caresses, etc.", explique d'emblée Catherine Demangeot, joint par Girls.



Vous comprendrez bien que, "lorsque l'on n'a pas pris le temps d’explorer le plaisir par soi-même et pour soi-même, on ne peut pas expliquer à l’autre comment on prend du plaisir", ajoute la spécialiste.



Avant même d'entamer un dialogue avec votre partenaire donc, il faut savoir ce qui vous fait du bien à vous et ne surtout pas blâmer les "incompétences" de votre moitié.

2. Communiquer (bien) sur votre plaisir

Le secret d'une bonne communication, c'est la positivité. Après avoir analysé ce que votre corps aime comme caresses ou sensations, il va maintenant falloir les livrer à l'autre. "Pour le faire, exprimez vos désirs et vos besoins", conseille Catherine Demangeot.



"La communication sexuelle positive, c'est alors de dire 'je', que j'ai du désir quand tu fais ça, quand tu mets ta main là, quand tu lèches cette partie de mon corps, tu me transportes quand tu fais ça, j’ai un frisson dans ces moments-là...", énumère la sexothérapeute avant d'embrayer sur les besoins.



"On n'est pas tous de grands aventuriers, on a besoin de confort pour faire l’amour, d'un endroit où l'on se sent en sécurité pour pouvoir se libérer totalement, d'une hygiène corporelle intraitable pour pouvoir être en contact avec certaines parties du corps etc."



Encore une fois, l'idée est de bien centrer son discours sur ses besoins à soi, tout en montrant à l'autre quels micro-changements il convient d'adopter pour faciliter le tout.

3. Proposez des solutions

Une fois le dialogue effectué, c'est le moment du passage à l'action. "Il est intéressant d'effectuer un petit brainstorming à deux et en dehors du lit", propose la psychothérapeute qui déconseille d'intervenir "en pleine action", au risque de perturber son partenaire.



Grâce à ce moment de réflexion, vous allez "impliquer l'autre" dans votre quête du plaisir. "Qu’est-ce que l’on peut expérimenter ensemble ? Qu’est-ce qu’on ne fait pas et que l’on pourrait faire, ce que l’on veut explorer ensemble et individuellement ? De nouvelles caresses, de nouvelles positions…?", illustre Catherine Demangeot pour qui l'essentiel de la réussite d'un couple se passe dans l'aisance corporelle et la complicité que l'on développe à deux... au lit comme dans la vie. L'important étant de prendre son temps.



