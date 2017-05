publié le 24/05/2017 à 18:00

La jouissance sexuelle liée au tantrisme n’est pas réservée aux initiés de longue date. Laissez tomber vos idées reçues : cette pratique qui remonte à la nuit des temps se révèle très accessible et pleine de bonnes surprises.



Le tantra ou néotantra (sa version modernisée) a un impact positif sur plusieurs points : connaissance de soi, du corps de l’autre, complicité, ouverture au monde et, bien sûr, promesses de plaisirs sexuels d’un niveau qu’il est difficile d’imaginer. On dit que les "tantrika" (ceux qui pratiquent le tantrisme) peuvent faire jouir leur partenaire sans même avoir à le ou la toucher. Cela fait rêver, non ?

Avant d’en arriver à ce niveau d’expertise, il y a des paliers qui ne doivent pas être manqués. Parmi eux, une variété de positions à pratiquer à deux, pour votre plus grand plaisir et celui de votre partenaire.



Règle numéro 1 avant de commencer à vous déshabiller : prenez le temps de faire vos découvertes sexuelles et préparer le lieu de vos ébats. Exit les photos de famille dans la chambre qui peuvent perturber les tantrika, installez plutôt un coin douillet dans votre lieu de vie avec coussins, fleurs, musique d’ambiance, bougies allumés et quelques fruits à grignoter… Éveillez vos sens, écouter vos désirs, place à la pratique.

1. La position yab yum pour s'échauffer

Il s’agit de LA position par excellence du tantra. Celle-ci demande une certaine souplesse de la part des deux partenaires. Un peu de gym ne peut pas faire de mal, non ? Pensez cependant à bien vous étirer avant et après vos exercices et ébats, aux risques d’être courbaturées le lendemain.



Pendant cet exercice, n’hésitez pas à faire des pauses de temps en temps, histoire de remuer les fourmis dans vos jambes.



Pour cette position, l’un des deux partenaires (l’homme pour un couple hétérosexuel) se place en position de méditation, assis au sol sur un coussin pour plus de confort. La femme s’assoie sur les talons de l’homme et entoure de ses jambes le bassin de ce dernier et de ses bras son corps tout entier. L’homme soutient quant à lui les reins de sa partenaire.



Ensemble, vous allez respirer tout en vous concentrant d’abord sur votre périnée et zone génitale, ensuite sur votre zone central, puis vers la poitrine, et remonter ainsi de suite sur chaque chakra.

L'emplacement des chakras Crédit : iStock / Getty Images Plus

Vous voilà parés pour entrer dans le vif du sujet : le sexe.

2. La position en X pour mener la danse

Comme son nom l'indique, pour cette position, les jambes de deux partenaires doivent être l'une entre l'autre. Les deux partenaires doivent être tournés l'un vers l'autre.



Vous, au-dessus, vous devez ensuite vous coucher en arrière, en tenant les poignets de votre partenaire et croisant les jambes derrière son dos.



C'est à vous de donner le rythme, sans faire tout le boulot non plus : votre partenaire doit se concentrer lui ou elle aussi !

3. Les ciseaux, la position pour faire un gros dodo

Allongée sur le côté, vous devez plier une jambe et tendre de l'autre. Votre chéri doit se placer derrière vous, vous enlacer sur le côté et maintenir votre jambe allongée entre les siennes.



Faites attention, cette position confortable peut vous jouer des tours... et vous endormir en toute simplicité.



Pour en savoir plus : Le Tantra pour tous, Claire de Lys, éditions Guy Trédaniel, 150 pages, 17 euros.