publié le 04/06/2017 à 14:01

Lorsqu'elle fait l'amour avec son copain, Anastasia (1), étudiante en ingénieure de 21 ans vivant à Montrouge, ne fait "pas vraiment de jeux de rôles érotiques". Elle n'en a pas besoin pour satisfaire son plaisir. "C'est notre manière générale de faire l'amour qui est teintée de soumission", explique-t-elle à Girls.



Pas de blouse blanche, de costume de guerrière des étoiles ou de scénarios à la Blair et Chuck de Gossip Girl donc. La jeune femme préfère que tout se joue dans les intentions, l'attitude, les muscles du corps de son amoureux qui la contrôle, lui donne des ordres ou l'empêche de bouger, dit-elle.

Et ce qu'il se passe sous les draps d'Anastasia n'a rien à voir avec ce qu'elle pense, au fond d'elle, de ce que c'est qu'être une femme qui se revendique féministe. La soumission au lit et les idéaux d'égalité entre les femmes et les hommes ne sont pas incompatibles. Explications.

Girls : Quelle est votre vision du féminisme ?

Anastasia : Pour moi, être féministe, c'est promouvoir l'égalité des sexes (et non la supériorité des femmes sur les hommes, qui est tout aussi sexiste que l'inverse, par définition). Mais il s'agit de pouvoir être tout ce que nous sommes sans restriction due à nos chromosomes. Cela implique de mettre en valeur nos différences également, en tant qu'individu et non en tant que sexe. Et enfin, être féministe pour moi, c'est penser qu'être égaux ne veut pas dire être similaires.



Dans votre couple, comment se manifeste la soumission au lit ?

Je suis plus passive que mon copain, je prends moins d'initiatives (aussi parce qu'on se connaît bien et qu'on sait ce qu'on aime). C'est lui qui a les choses en main. Cela se traduit aussi par attitude générale : beaucoup plus sûr de lui, moins gentil en apparence, un peu plus brutal, me donne des ordres, m'empêche de bouger, garde le contrôle. Pour lui, me soumettre, c'est surtout avoir mon corps en son pouvoir, et ça passe par ma satisfaction.



Pouvez-vous nous décrire en quoi la soumission au lit est excitante ?

Quand c'est une soumission souhaitée, et que dans notre tête comme celle de notre partenaire, cette soumission ne dit rien sur notre valeur à chacun. Cet aspect là permet de ne pas bloquer l'excitation. Ensuite, en tant que telle, la soumission permet de ne pas avoir à réfléchir au "donnant donnant", au "est-ce que ça va la/le lasser". J'ai juste à me laisser porter. Pas besoin de lire dans les pensées : lui dire ce qu'il veut quand il le veut, et moi aussi, car même en tant que soumise, il cherche ma satisfaction donc je peux lui faire comprendre ce que je veux sans demander (par les gémissements, les mots de plaisir, etc.). Puis j'aime bien la brutalité qui va avec. J'ai des fantasmes assez machistes, j'avoue (la secrétaire et le directeur, les hentai [les mangas et animés pornographiques japonais]...), même si imaginer me laisser contrôler par une femme me plait tout autant.



Pourquoi l'idée de domination au lit ne vous excite pas ?

Faut penser à tout, garder le contrôle. Et puis dans la vie, j'ai besoin d'un mec qui me tienne tête, enfin qui a du caractère, sinon je le bouffe complètement. Mon copain est très gentil et attentionné dans la vraie vie, il me rassure beaucoup, et j'en ai besoin, mais du coup j'aime quand la balance se renverse au lit et de temps en temps ailleurs, cela m'évite de le voir comme un acquis.



(1) Ce prénom a été modifié



