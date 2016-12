Le froid ne doit pas vous empêcher de vous divertir : couvrez-vous et sortez profiter à deux de l'atmosphère romantique de la saison hivernale.

par Benjamin Pierret publié le 27/12/2016 à 07:00

L'heure est à la rêverie : comme chaque hiver, on se damnerait pour pouvoir se promener en t-shirt, apprécier un verre à la terrasse d'un café et profiter de la lumière du soleil jusqu'à 23 heures. Heureusement, pendant les fêtes de fin d'année, la ville se recouvre d'illuminations et, avec un peu de chance, la neige ne tardera pas à habiller les rues d'un blanc hypnotique.



Si la perspective de mettre le nez dehors lorsque l'on est bien au chaud chez soi semble décourageante, ce n'est pas nécessairement fondé. Aussi hostile qu'il puisse sembler, l'hiver offre pléthore de bonnes raisons de sortir. D'autant plus lorsque l'on est en amoureux. Ne laissez pas la température condamner votre couple à des mois de paresse devant un film avec deux tasses de thé. Un programme qui ne se démodera jamais, mais que vous pouvez entrecouper d'autres sorties plus ludiques. En voici la preuve, avec 6 idées de dates pour l'hiver.

1. Réfugiez-vous dans une salle de jeux d'arcade

Les effroyables températures ne doivent pas vous obliger à rester cloîtrés chez vous. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le cinéma n'est pas l'unique alternative à une journée cocooning. Il est temps de réhabiliter un passe-temps ultra courant chez nos amis japonais et peu populaire dans l'Hexagone : la salle de jeux d'arcade. Échappez à deux au froid polaire dans les allées de machines, rigolez ensemble, mettez-vous au défi. Une bonne manière de rester au chaud sans pour autant passer la journée sur votre canapé.

2. Admirez les décorations ensemble

Petites communes et grandes villes se vêtissent de décorations jusqu'à la mi-janvier. Parfois déprimantes de banalité, elles peuvent également sublimer un paysage urbain lorsqu'elles sont réussies. De quoi s'occuper au moins le temps d'une soirée : arpentez les rues ensemble, admirez les vitrines des grands magasins qui se réinventent pour l'occasion. Imprégnez-vous (encore un peu) de l'atmosphère de Noël, même si cela signifie trembler sous votre doudoune et vos trois pulls tendance Ugly Christmas Sweaters. Le chocolat chaud que vous siroterez en rentrant n'en sera que meilleur.

3. Un tour par la patinoire

En été, vous profitiez du soleil sur les transats d'une piscine. En hiver, glissez sur la glace emmitouflée sous votre bonnet. Ne soyez pas réticente parce que vous ne savez pas patiner : moins vous êtes douée, mieux c'est. Armez-vous de toute votre autodérision et aventurez-vous sur la piste. Chercher son équilibre à deux sur un terrain glissant peut être hilarant. Voir son copain - ou sa copine - tomber sur la glace l'est encore plus.

4. De la luge à deux

Bien sûr, vous n'avez plus cinq ans. Une luge sur une colline enneigée ne vous amusera pas pendant des heures et remonter à pied ce que vous venez de descendre en glissant risque fort de vous lasser. Prenez la chose un peu plus au sérieux et transformez ce jeu d'enfant en escapade en amoureux : passez un week-end en montagne à profiter de descentes élaborées. Des rires et des sensations à deux, des funiculaires pour vous éviter la pénible remontée, le tout loin du stress de Noël.

5. Et pourquoi pas la plage ?

Parce que la mer n'est pas réservée aux chaudes journées d'été, vous pouvez aller à contre-courant des idées pré-établies en profitant du sable froid. Il ne s'agit évidemment pas d'aller vous baigner dans une eau à -20° : couvrez-vous bien tous les deux, partez en bord de mer et promenez vous ensemble sur la plage. Les températures vous garantissent très peu de fréquentation, et vous avez de grandes chances de vous retrouver sur une plage déserte. Par ailleurs, déjeuner dans un restaurant de fruits de mer ou boire un vin chaud entre deux balades sur le sable n'est pas interdit.

6. Quelques autres idées

On pourrait croire que l'hiver restreint le nombre de choses à faire, mais c'est presque le contraire. Mille activités s'offrent à vous par temps de grand froid. Allez ensemble au musée en nocturne, perdez-vous parmi les étagères de bouquinistes... Autant de choses que vous pourriez faire à n'importe quel moment de l'année mais qui deviennent incomparablement plus romantiques lorsqu'il fait froid dehors. Couvrez-vous, et sortez profiter de toutes les possibilités qui s'offrent à vous.