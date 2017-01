Ce mode de vie danois fait désormais fureur dans le monde entier. Comment l'adapter à notre mode de vie français ?

16/01/2017

Prenoncez-le "hoo-ga". Derrière ce mot court et étrange se cache en fait tout un concept, un mode de vie, une philosophie que seuls les Danois peuvent véritablement expérimenter, et qui pourrait nous faire beaucoup de bien en ce "Blue Monday", soi-disant le lundi le plus déprimant de l'année. "Hygge" ne se traduit dans aucune langue mais se décline en plusieurs formes orthographiques, preuve de sa définition infinie.



Exemple : un week-end "hyggelig". Comprendre : les deux derniers jours de la semaine pendant lesquels vous serez en compagnie de votre famille et/ou amis à cuisiner de bons petits plats (maison et bio) pendant au moins 3 heures. Le tout en jouant à des jeux de société, enroulés dans un plaid au coin du feu.



Parce que oui, la meilleure saison pour profiter pleinement du hygge reste l'hiver. Là où les tempêtes de neige font rage à l'extérieur de votre chalet tout-en-bois ou maisonnette de campagne perdue dans les champs de moulins. Pas facile de vous projeter dans ces images, n'est-ce pas ? Pour décrire le hygge, les spécialistes préfèrent donner des exemples de situation du quotidien plutôt que des mots. Mais ils assurent que le hygge est la clé du bonheur à la danoise, comme on peut le lire dans Le Livre du Hygge, écrit par Meik Wiking, directeur de l'Institut de recherche sur le bonheur à Copenhague.



Le hygge est un trésor national danois comme l'est l'art de râler pour les Français. Peut-on l'appliquer simplement (et - presque - gratuitement) dans notre mode de vie français ? La réponse est oui. Suivez le guide.

Des bougies tu achèteras

L'ingrédient numéro 1 dans le hygge, c'est la lumière. Elle doit être chaude, rassurante et envelopper les gens dans un doux cocon. Pour y arriver, les Danois n'y vont pas de main morte en termes de bougies (ils consomment en moyenne 6 kilos de cire à bougie chacun par an) et de célèbres architectes ont donné naissance à des luminaires pensés pour recréer cet éclairage tamisé.



Coût des opérations : souvent très cher. En France, nous n'avons pas besoin d'investir plus de 1.000 euros dans un abat-jour. Contentez-vous de bannir les néons et autres lampes allogènes. Votre facture d'électricité vous remerciera au passage.

Du chocolat chaud tu dégusteras

C'est l'hiver, il fait froid. Pour se réchauffer et se donner du baume au cœur, les Danois raffolent de boissons chaudes, notamment le café et le chocolat chaud. Un concept facile à appliquer ici.



Pour les plus paresseux, une cuillère de chocolat en poudre fera l'affaire. Pour les plus patients, sortez casserole, crème, tablettes et lait puis mélangez le tout avec une pointe de cannelle.

Des crêpes tu cuisineras

La cuisine hyggelig est typiquement danoise. Sur Pinterest par exemple, les recettes dégoulinent de pâtisseries et plats locaux aux noms imprononçables pour nos palais français. Si vous souhaitez prendre du plaisir derrière les fourneaux, ne vous lancez pas dans une recette que vous ne maîtrisez pas (et qui risque de vous décevoir).



Profitez plutôt de l'occasion pour cuisiner - avec vos enfants ou amis - la spécialité de votre grand-mère. Celle qui met tout le monde d'accord et qui vous rappellera à tous de bons souvenirs. Cela peut être des crêpes sucrées ou des madeleines pour le goûter, mais aussi une tartiflette ou un bœuf bourguignon.

D'amis tu t'entoureras

Sans la famille ou les amis, le hygge serait beaucoup moins plaisant. À la différence du "cocooning" à l'anglo-saxonne, le mode de vie des Danois encourage la sociabilité. Au Danemark, on fait les choses ensemble, en famille ou avec des amis.



Cuisiner, partir en randonnées, commencer une partie de jeu de société, échanger sur ses souvenirs d'enfance, les situations sont infinies. À vous de jouer.