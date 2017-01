publié le 12/01/2017 à 07:00

Sous la douche, dans un bois, dans le lit parental ou derrière un local à poubelles ? En matière de sexe, les possibilités sont illimitées et les pratiques les plus particulières trouvent toujours preneur. Les esprits les plus créatifs peuvent laisser libre cours à leur inventivité, pour faire de la sexualité d'un couple un renouvellement permanent. Mais si les idées pour pimenter la vie sexuelle ne manquent pas, certaines peuvent sembler difficilement avouables.



Tout le monde a ses petites excentricités et votre partenaire de jeu ne fait probablement pas exception à la règle. Après leur avoir parlé sodomie, plan à trois ou cunnilingus, Girls demande à quatre garçons quels fantasmes les habitent et de quelle manière ils souhaitent les concrétiser. Étonnamment, la tendance semble plus à la tradition qu'à l'extravagance.

Dylan : "On peut faire plein de choses 'traditionnelles' et les faire très bien"

"Je n'ai pas de fantasmes inassouvis. Rien ne m'évoque la pensée 'Je dois absolument tester ça avant de mourir !' Je ne me retrouve pas dans les grands fantasmes très répandus. Le plan à trois, bof. Le sable, le lever de soleil, les lieux publics... Je suis trop pragmatique : si je pense à faire l'amour dans un avion, je pense d'abord au moment où on doit se lever de nos sièges discrètement, pas au même moment, sans se faire prendre...

J'ai le sentiment aussi que la plupart des fantasmes très répandus touchent au libertinage. Je ne suis pas très partageur, alors ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne pense pas qu'il faille avoir une vie sexuelle débridée pour qu'elle soit agréable : on peut faire plein de choses "traditionnelles" et les faire très bien."

Éric : "Le propre du fantasme, c'est de ne pas pouvoir être assouvi"

"J'aime vraiment les lieux publics. Imaginer faire ça au dernier étage de la tour Eiffel, ou sur un toit parisien. Mais je trouve qu'en général, le propre du fantasme, c'est de ne pas pouvoir être assouvi. C'est pour cela que je trouve excitant d'imaginer le faire à l'Élysée ou dans le bureau ovale. Ou coucher avec une personne connue. C'est comme de toucher à quelque chose de sacré.

En ce moment je sors avec quelqu'un qui a une grande baie vitrée. En face il y a des habitations, et si on couche ensemble n'importe qui peut nous voir. Ça ne me dérange pas du tout d'être vu ou de regarder. Je crois que j'aimerais bien essayer de faire pipi sur ma partenaire. Je trouve le rapport de domination assez excitant."

Théo : "Je préfère que les choses soient faites bien et simplement"

"J'ai un peu peur de l'inconnu. C'est prendre le risque de laisser quelque chose que tu n'avais pas anticipé se produire. Je ne dis pas que j'aime la routine mais que rien ne me donne particulièrement plus envie qu'autre chose. Je préfère que les choses soient faites bien et simplement.

Je pense que je suis plus excité par les lieux que les actes en eux-mêmes, comme une suite d'hôtel ou une baie vitrée avec une vue sur la ville. Je suis assez tenté par les activités aquatiques. Un jacuzzi, une piscine... Pour ce qui est des choses plus folles, j'ai toujours peur de ne pas être respectueux avec la fille.

Martin : "Ça m'excite d'imaginer deux filles ensemble au lit"

"La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me retrouver avec deux filles. Je veux absolument le faire au moins une fois. Ce qui m'excite surtout c'est de les imaginer se faire des trucs entre elles. Je pourrais même être uniquement spectateur.



J'ai eu quelques fantasmes par le passé que j'ai pu assouvir. Notamment concernant les pieds : j'avais vraiment envie qu'une fille me masturbe avec les siens ou qu'elle me laisse les lécher. Je suis aussi sensible aux mains qu'aux pieds : s'ils sont très beaux, je suis excité.

J'ai déjà tenté des choses que certaines personnes pourraient considérer dégradantes : l'éjaculation faciale, par exemple. Évidemment, ce n'est avilissant qu'en apparence : quoi qu'il arrive, il faut en parler ensemble au préalable et s'assurer que les deux personnes sont partantes. Je crois que ce qui m'excite le plus, c'est le moment où ma partenaire accepte ce que je lui propose. Et la voir réaliser ce que j'ai suggéré, la position qu'elle prend, les regards... Finalement, le plus excitant dans les fantasmes, ce sont les à-côtés."



Tous les prénoms ont été changés