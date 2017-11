publié le 15/11/2017 à 15:35

On le sait, vous êtes à peine rentrées de vos congés de la Toussaint. Alors que les rayons des supermarchés se remplissent de chocolats et de calendriers de l'Avant, que les rues se parent de leurs plus belles illuminations, vous êtes déjà en train de préparer la saison hivernale. "Winter is Coming", comme dirait Ned Stark dans Game of Thrones.



Pour survivre aux chutes des températures, célébrer l'arrivée des premiers flocons ou encore piocher des inspirations pour des cadeaux de fêtes de fin d'année (pour vous, une cousine ou une amie), Girls vous a sélectionné plusieurs titres d'ouvrages à feuilleter pour vous réchauffer à l'approche de l'hiver.

Ouvrage pratique, journalisme littéraire, manifeste féministe... La rédaction de Girls est allée fouiller dans sa bibliothèque pour vous dénicher les meilleurs livres à (re)lire pendant les deux derniers mois de l'année.

1. Pour se libérer des diktats sexuels

Un manifeste contre les diktats de la sexualité mais aussi une ode à la tolérance ? Ovidie et Diglee l'ont brillamment réalisé en combinant leurs talents - l'une pour l'écriture, l'autre pour son coup de crayon - afin de donner vie à ces 15 chapitres et planches d'illustration. Leur mission : déconstruire les injonctions, stéréotypes et idées reçues liées à la sexualité.



Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels, Ovidie et Diglee, éditions Delcourt, collection Tapas BD, 96 pages, 18,95 euros.

2. Pour découvrir l'amour en "pleine conscience"

Le retour à une certaine lenteur serait-il le secret du bonheur ? C'est en tout cas ce que prônent les amoureux de la "slow life", la vie lente, c'est-à-dire celle que l'on savoure au rythme de l'escargot.



Comme n'importe quel art de vivre, ce dernier se décline de l'alimentation au travail en passant par la sexualité. Diana Richardson, auteure du livre Slow Sex, Faire l'amour en conscience (1), est l'une des gourous de cette pratique sexuelle, expliquée en détails dans un livre, exercices à l'appui.



(1) Slow Sex, Faire l'amour en conscience, de Diana Richardson, éditions Almasta, 20 euros

3. Pour devenir une pro du tantra

Si vous avez toujours pensé que le tantra était une pratique réservée aux initiés, cet ouvrage est fait pour vous. Accessible, illustré, rempli de conseils pratiques et dynamitant les clichés sur cette approche du plaisir sexuel, Le Tantra pour tous vous aidera à aborder la version modernisée du tantra avec, en promesses : une meilleure connaissance de soi, la fin du tabou sur la sexualité ou un guide pour casser la routine avec votre moitié.



Le Tantra pour tous, Claire de Lys, éditions Guy Trédaniel, 150 pages, 17 euros.

4. Pour cuisiner votre partenaire aux petits oignons

"De la cuisine au sexe il n'y a qu'un (re)pas". Le sous-titre de 20 recettes pour conclure est on ne peut plus explicite. Écrit par les deux journalistes Renée Greusard et Judith Duportail, cet ouvrage humoristique n'a qu'un objectif : vous faire "découvrir des recettes (presque) infaillibles pour passer de la table au lit". Bon appétit.



20 recettes pour conclure, De la cuisine au sexe il n'y a qu'un (re)pas, de Renée Greusard et Judith Duportail, édition Nouriturfu, 128 pages, 16 euros

5. Pour découvrir le sexe du futur

Emily Witt, journaliste trentenaire fraîchement célibataire, débarque à San Francisco pour mieux connaître sa propre sexualité et découvrir les nouveaux visages d'un univers en plein revirement technologique : applications de rencontres, festivals érotiques, méditation orgasmique, polyamour... Emily Witt s'immerge dans cet univers et partage son point de vue avec spleen et humour. De quoi se questionner sur la façon dont la société transforme notre rapport au sexe.



Future Sex, Emily Witt, 272 pages, 19 euros.

6. Pour une lecture vibrante et des voyages dans d'autres contrées

Des histoires érotiques connectées ? C'est la (bonne) idée de B.sensory, site internet sur lequel on peut acheter (à petits prix) des nouvelles et romans qui vont vous donner chaud pour tout l'hiver. Si vous êtes en possession du sextoy connecté de cette maison d'édition, joliment baptisé "Little Bird", le plaisir de la lecture pourra être d'autant plus intense. Synchronisé à vos nouvelles, ce petit œuf vibrera au gré des pages que vous lirez.



Pour ces deux derniers mois de l'année, on vous conseille de vous plonger dans la série des "savoureux voyages de Philippine", histoire de plonger votre imaginaire dans un endroit exotique. Un avant goût des vacances.



Les Savoureux voyages de Philippine, éditions B.sensory, 1,99 euros l'unité.