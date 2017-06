publié le 15/06/2017 à 07:13

C'est un phénomène méconnu chez les femmes et très populaire chez les hommes. L'orgasme nocturne, ou quand on jouit en dormant, existe pourtant aussi bien chez elle que chez lui. "La nuit, il peut y avoir des phénomènes d'excitation sexuelle durant le sommeil, souvent dans le cadre de rêves érotiques mais pas forcément", explique à Girls Charlotte Tourmente, psycho-sexologue.



Avant de confirmer : "Le phénomène est bien connu chez l'homme, dont l'érection est très visible et l'éjaculation le témoin du plaisir nocturne. Mais c'est beaucoup plus discret chez la femme : le clitoris se gonfle de sang, la lubrification vaginale est plus ou moins intense.

C'est aussi ce qui explique que les femmes ne savent pas forcément si elles ont eu un orgasme en dormant." C'est le cas d'Elise* qui explique à Girls : "Tout se passe dans mon rêve, je ne sais pas si je jouis à chaque fois", même si elle reconnaît "le même étourdissement" que lorsqu'elle atteint l'orgasme éveillée.



Regouya*, elle, sait bien quand elle expérimente la jouissance en dormant. "Je m'en rends compte sur le moment, je le sens même, mais je dors, c'est particulier, raconte-t-elle à Girls. C'est spécial parce que je jouis plus grâce à la pénétration d'habitude, là non, alors que je ne me touche pas". Mais Regouya est sûre d'elle parce qu'elle se réveille "trempée au niveau de la culotte".

Un mécanisme pour oxygéner le clitoris

Des "situations érotiques, des souvenirs" pour Elise, des "rêves érotiques mais pas forcément" chez Regouya, l'orgasme nocturne pourrait aussi s'expliquer scientifiquement en se calquant sur les raisons de l'orgasme nocturne masculin.



"Chez l'homme, on suppute que les érections nocturnes servent à oxygéner les corps caverneux, les deux réservoirs contenus dans le pénis, qui se gonflent de sang lors de l'érection. En faisant un parallèle chez la femme, on peut imaginer que c'est pour oxygéner les corps caverneux du clitoris". Toutefois, "cette hypothèse n'est pour le moment pas formellement prouvée", nuance la psyxho-sexologue.



Un phénomène "difficile à quantifier" chez la femme

Cette expérience est "difficile à quantifier", explique encore la psycho-sexologue. La raison ? "La discrétion des manifestations nocturnes du plaisir féminin" mais aussi parce que "la sexualité féminine n'a pas encore livré tous secrets" et qu'il manque d'études sur le sujet, "difficiles à mettre en place", poursuit Charlotte Tourmente.

Si certaines femmes sont plus sujettes à la vivre c'est peut-être - quand c'est lié à un rêve érotique - "parce qu'elles se censurent moins et certaines s'en souviennent davantage, selon la psycho-sexologue. Elles peuvent aussi évacuer des tensions sexuelles non résolues, d'après certains psys." Rien de grave ou d'anormal donc si vous vous réveillez un peu surprise en pleine nuit, l'orgasme nocturne féminin est naturel.



*Afin de garantir l'anonymat, les prénoms ont été modifiés