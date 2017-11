"20 recettes pour conclure", le livre pour cuisiner votre partenaire aux petits oignons

publié le 04/11/2017 à 17:15

"De la cuisine au sexe il n'y a qu'un (re)pas". Le sous-titre de 20 recettes pour conclure est on ne peut plus explicite. Écrit par les deux journalistes Renée Greusard et Judith Duportail, cet ouvrage humoristique n'a qu'un objectif : vous faire "découvrir des recettes (presque) infaillibles pour passer de la table au lit".



Au menu de vos prochains repas à deux (ou à trois, n'est-ce pas) : de l'andouillette, aussi étrange que cela puisse paraître, une bonne petite souplette, un croque-monsieur spécialement conçu pour reconquérir un ou une ex ou encore un sandwich spécial "relous", au quinoa évidemment. Pour les adeptes du sucré, on mise sur un fondant au chocolat qui fait toujours son petit effet...

Comme dans un ouvrage de cuisine traditionnel, chaque plat est précisé de son temps de préparation et de cuisson. Ajouté à cela un indicateur de prix mais aussi et surtout surtout un "taux d'efficacité déclaré" en plus de son "atout sexy". L'occasion de briser les clichés et de remettre au goût du jour le pouvoir de la charcuterie. Yummy !

20 recettes pour conclure, De la cuisine au sexe il n'y a qu'un (re)pas, de Renée Greusard et Judith Duportail, édition Nouriturfu, 128 pages, 16 euros sur le site Place des libraires.