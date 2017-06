publié le 23/06/2017 à 15:15

Vous souhaitez devenir une experte du clitoris mais vous n'avez que trois minutes de libre devant vous (c'est-à-dire le temps recommandé pour se laver les dents) ? Cela tombe bien, Lori Malépart-Traversy a justement pensé à vous en réalisant un court-métrage - en dessin animé - sur cet organe du plaisir.



"Les femmes sont chanceuses, elles possèdent le seul organe du corps humain qui sert uniquement au plaisir", commence par dire Lori Malépart-Traversy, herself, dans ce film visionné plus d'un million de fois et sélectionné dans de nombreux festivals à travers le monde et primé au Canada (le pays d'origine de la réalisatrice) aux États-Unis.

La jeune femme reprend les bases, comme un cours de sexualité allant au-delà des habituels comment mettre un préservatif et éviter les MST : le clitoris est un organe dont la partie visible est le gland, surmonté de deux branches d'une dizaine de centimètres chacune. Il s'apparente à un "petit pénis", dit-elle, puisqu'il se gorge de sang et s'allonge en cas d'excitation ; étant toutefois beaucoup plus chatouilleux que son pendant masculin.

Après l'anatomie (malheureusement toujours autant négligée dans les manuels scolaires), la réalisatrice de Clitoris, passe à l'histoire. Lori Malépart-Traversy revient sur les relations qu'ont entretenu les hommes et grandes institutions (l'Église, la psychanalyse) avec ce bout de chair du corps féminin.

Un organe souvent oublié ou mal représenté

"Même si on connaissait le clitoris dans l’Antiquité, c'est en 1559 que le chirurgien italien Realdo Colombo l'identifie officiellement. Deux ans plus tard, un autre homme prétend plutôt que c'est lui qui l'a découvert", raconte Lori avant d'ajouter que "par la suite, le clitoris a souvent été oublié ou mal représenté dans les livres".



Organe inutile, qui rend les femmes plus fertiles, hystériques... Le clitoris a dû faire face à de nombreuses idées reçues. Aujourd'hui, comme le souligne justement Lori Malépart-Traversy, les caresses effectuées sur un clitoris ne sont encore vues que "comme de simples préliminaires". Nous ne le rappellerons jamais assez : pour jouir seule ou à plusieurs, il n'y a pas que la pénétration dans la vie.