publié le 01/06/2017 à 09:39

Grey's Anatomy est définitivement la série médicale préférée du public. Mercredi 31 mai, plus de 4,5 millions de fidèles se sont retrouvés devant leur écran pour suivre les aventures des chirurgiens du Grey-Sloan Memorial Hospital. TF1, qui diffuse ce programme très prisé, a ainsi enregistré une part d'audience de 19,2%. Le show s'impose très loin devant les autres programmes.



Arrivé en seconde position du match des audiences, Des Racines et des Ailes a rassemblé 2,7 millions de curieux. France 3 enregistre ainsi 12,4% de part du marché. Elle est suivie de très près par M6, qui présentait un nouvel épisode de Patron Incognito. Celui-ci était spécial : son patron-vedette est décédé quelques jours avant la diffusion du programme, finalement maintenu à la demande de sa veuve. Ils étaient 2,2 millions devant leur télévision pour l'occasion, soit 10% des téléspectateurs.

En quatrième marche du podium, on retrouve France 2 qui diffusait à la place de L'Émission Politique un téléfilm, Alex Hugo : comme un oiseau sans ailes. Ce programme, qui met Samuel Le Bihan en tête d'affiche, a rassemblé 1,9 million d'amateurs, pour une part d'audience de 8,4%. Non loin derrière, on retrouve la chaîne Arte, qui proposait Saint Laurent avec Gaspard Ulliel. Ils étaient plus d'1 million de cinéphiles devant ce film, pour une part de marché de 4,9%.