publié le 27/07/2016 à 07:40

C'est la position idéale pour un réveil en douceur ou des retrouvailles après des semaines de séparation. L'union de la tortue ne présente pas de difficultés particulières selon les couples qui ont testé 40 positions du Kamasutra pendant tout l'été pour Girls.fr et ses lectrices. Elle est même "romantique" et permet de se blottir amoureusement contre le corps de son partenaire.



Pour en profiter, il suffit que l'homme s'allonge sur le dos et attende que sa partenaire vienne s'étendre face à lui, au-dessus de son corps. "La position du câlin par excellence" qui permet de "l'embrasser à pleine bouche". Quelques inconvénients tout de même, comme celui de ne pas laisser vraiment de liberté de mouvements, d'un côté comme de l'autre. Et cette impression, pour la fille, d'être un peu "échouée sur lui".

Pour elles

Les avantages :



Pour Julie -> "La position est assez simple et permet un va-et-vient qui, bien que pas très profond, permet un frottement très agréable sur le clitoris."



Pour Sarah -> "C’est la position du câlin qui dérape par excellence. On se niche dans les bras de notre homme, et il n’y a plus qu’à glisser son sexe en nous. On est en contact avec lui, qu’on peut l'embrasser à pleine bouche, dans le cou, sur le torse, pendant qu’il nous pénètre très tendrement. Il s’agit d’une position romantique, parfaite pour un couple qui se retrouve qui n’a pas fait l’amour depuis longtemps."



Les inconvénients :





Pour Julie -> "C'est plus un câlin qu'une véritable position et on a un peu l'impression d'être échouée sur lui."



Pour Sarah -> "On n' a pas beaucoup d’amplitude et de liberté de mouvement. La femme sent moins le sexe de son partenaire. On peut donc rapidement avoir envie d’écarter les cuisses et de chevaucher son homme pour plus de profondeur et plus de fougue."



Les difficultés :





Pour Julie -> "Aucune."



Pour Sarah -> "C'est difficile de bouger sans que son sexe ne sorte."

Pour eux

Les avantages :





Pour Amine -> "C'est une position super simple qui est agréable parce qu'elle ressemble à un gros câlin et qui permet une pénétration très serrée, même si elle n'est pas très profonde."



Pour Pierre -> "Après s’être couché et après un câlin, cette position est parfaite pour commencer à faire l’amour."



Les inconvénients :







Pour Amine -> "Si c'est aussi un avantage, la simplicité de la position la rend un peu trop basique."



Pour Pierre -> "Cette position n’est pas vraiment très excitante, elle ne permet pas beaucoup de mouvements ni une vue particulière du corps de sa partenaire. On n’a pas envie de rester longtemps comme ça."



Les difficultés :





Pour Amine -> "Aucune."



Pour Pierre -> "Bouger et faire des va-et-vient sans que la partenaire ne tombe de coté."







Les positions sexuelles ne se comptent plus. Il en existe des tonnes. Beaucoup d'entre elles sont répertoriées dans le Kamasutra, ce livre indien datant des VIe et VII siècles. C'est un peu le livre de tous les fantasmes, mais finalement assez méconnu. Alors pour éclaircir notre lanterne, la rédaction de Girls.fr a demandé à deux couples, Julie et Amine et Sarah et Pierre*, de tester les positions du dit livre, et de nous faire part de leurs impressions. D'après leurs témoignages, vous pourrez vous faire une idée des difficultés et avantages de chacune d'entre elle, tout en gardant à l'esprit que chaque couple est différent.



Tous les jours, pendant les vacances, découvrez 40 positions du Kamasutra commentées, pour vous guider dans vos propres expériences. Les prénoms ont été modifiés pour assurer l'anonymat des deux couples.