4 informations à connaître sur votre périnée

publié le 27/04/2017 à 07:10

Il nous sert au quotidien et pourtant nous ignorons tout (ou presque) de lui. À commencer par son emplacement précis. Quant à son utilité, c'est le flou total. Pourtant, le périnée joue un rôle primordial dans notre bien-être et a une importance particulière concernant notre sexualité. Vu comme un organe honteux, le périnée ne semble exister que lorsqu'il va mal. C'est pourtant sa bonne santé qui nous permet d'assurer en toute sérénité des fonctions indispensables, comme celle d'uriner.



On ne parle de lui que pendant une grossesse ou après un accouchement, lorsqu'il est fragilisé par la naissance du nourrisson. Il doit alors être rééduqué, pour éviter les problèmes d'incontinence. Mais parce qu'il n'est pas qu'un problème de personnes âgées ou de femme enceinte, voici les quatre informations que vous devriez connaître sur votre périnée.

1. C'est un muscle

Le périnée est un ensemble de muscles, de ligaments et de membranes qui peut aussi être appelé plancher pelvien. Il s'étend du pubis à la colonne vertébrale et entoure trois orifices : l'urètre, le vagin et l'anus. "Il ressemble à un hamac", explique Efféa Aguiléra, thérapeute psycho-corporelle, "et ferme le petit bassin", la zone entre la cavité abdominale et les hanches.

Les hommes aussi ont un périnée mais il est légèrement différent puisqu'il comprend l'extrémité de la voie digestive et une partie des voies urinaires et génitales. S'il est en général moins fragile que celui des femmes, il peut aussi être altéré par des problèmes de santé, comme ceux qui touchent la prostate.



Chez la femme, le périnée soutient de nombreux organes du bas-ventre, principalement le vagin, le rectum et la vessie. Ces organes entraînent des variations de la pression de l'abdomen lorsqu'ils sont vides, remplis ou contractés. C'est donc au périnée d'assurer une pression vers le haut de l'abdomen pour les maintenir à leur place.

Le périnée soutient la vessie, l'utérus et le rectum Crédit : Wikipedia Commons

2. Il est utile à tout âge

Comme de nombreux organes génitaux féminins, le périnée n'est pas ou peu abordé par la médecine ou l'enseignement. Beaucoup de jeunes femmes n'ont souvent jamais entendu parler du plancher pelvien et ont été trop peu informées de son utilité. C'est une zone fragile, dont on s'occupe peu et qui est pourtant sollicitée lorsqu'on éternue, court ou même lorsqu'on rit. Il est important d'en avoir conscience car le périnée peut être responsable du prolapsus (la descente d'organes).

Le périnée est dissocié du schéma corporel global Efféa Aguiléra Partager la citation





Il est généralement évoqué par la médecine lorsqu'il doit être rééduqué. S'il souffre beaucoup pendant la grossesse et l'accouchement, il n'est pas un muscle faible pour autant. Il joue même un grand rôle dans notre organisme à n'importe quel âge. Il a des fonctions vitales liées à l'élimination, à la reproduction mais, "de par sa position dans le corps, il est dissocié du schéma corporel global", explique Efféa Aguiléra.

3. Il participe au plaisir sexuel

Le périnée est directement concerné par la sexualité puisqu'il héberge le vagin et le clitoris. "Il est indissociable du plaisir féminin", explique Efféa Aguiléra, mais cela ne signifie pas pour autant qu'un périnée en difficulté n'apportera pas de plaisir. Très sollicité pendant un rapport, il peut aussi être lié à certains problèmes sexuels, chez les hommes comme chez les femmes.



Chez les femmes, le périnée est une zone particulièrement sensible car très innervée, mobilisée pendant la pénétration et pendant l'orgasme. Un manque de tonicité au centre du muscle, peut favoriser une absence de sensations pendant la pénétration : le vagin est plus ouvert et moins mobile.

4. On peut le muscler, mais pas trop

Pour retrouver de plus grande sensation et un bien-être plus important, il est souvent proposé aux femmes de muscler leur périnée. Les séances de gymnastique périnéale sont ouvertes à toutes les femmes, qu'elles aient déjà accouché ou non. Il existe aussi des exercices pour se muscler seule, chez soi, comme l'application Périfit, qui sera disponible sur smartphone dès le mois de mai.



Mais attention aux excès. Si un périnée tonifié est la clef d'un plus grand plaisir et d'un plus grand bien-être, mesure est le maître mot. Un plancher pelvien trop musclé peut se rigidifier et donc donner le résultat inverse à celui qu'on recherche, en perdant de son élasticité naturelle. "Avant de penser à le muscler, il faut faire un travail sur la posture du périnée", préconise Efféa Aguiléra.



Un périnée en meilleure santé passe aussi par une plus grande prise de conscience. En expérimentant plusieurs manières de bouger vous mobilisez votre périnée et, plus il est mobile, plus les sensations sont amplifiées. Une manière fun et sensuelle de le mobiliser est le tantrisme. Plutôt que de muscler le périnée, certains préconisent une détente intérieure du petit bassin pour expérimenter le multi-orgasmes. À essayer à deux.