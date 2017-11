Laëtitia Milot évoque le "miracle" de sa grossesse malgré son endométriose

publié le 20/11/2017 à 12:50

Laëtitia Milot et son compagnon sont sans doute passés par des moments de doute. Atteinte d'endométriose, la comédienne - que les téléspectateurs vont retrouver ce lundi 20 novembre sur TF1 dans la saison 2 de La Vengeance aux yeux clairs - est tombée enceinte.



Interviewée par nos confrères du Parisien, l'actrice est revenue sur cette formidable nouvelle. "Plusieurs médecins nous avaient dit que ça allait être très difficile, mais je ne pensais pas que ce serait aussi long, raconte Laëtitia Milot. En mars, j'ai subi une opération liée à mon endométriose. Et je suis tombée enceinte le 21 août, deux jours après la fin du tournage de La Vengeance aux yeux clairs. Je prenais alors un traitement dont je pensais qu'il rendait toute grossesse impossible".

Et la comédienne de raconter sa réaction, entre surprise et joie : "Quand, un mois après, j'ai fait un test, je n'y croyais pas ! C'est un miracle que la vie ait choisi ce moment-là pour nous donner le plus beau cadeau du monde. Je tiens donc à dire aux millions de Françaises qui souffrent d'endométriose que tout est possible".



L'actrice travaille toujours activement sur un documentaire qui abordera cette maladie gynécologique qui touche plus d'une Française sur dix.