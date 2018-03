publié le 28/06/2016 à 07:30

Laissez le jeu entrer dans votre vie sexuelle. Il n'y a rien de pornographique, simplement des idées qui font grimper la température. Un moment pour pimenter la routine ou changer une soirée en amoureux en moment câlin et coquin. Par contre n'oubliez pas : si vous n'avez pas envie de jouer avec votre partenaire, dites-le tout simplement. Votre plaisir et votre désir doivent rester l'objectif principal ! Avec de la musique ou des aliments qui sont bons pour le désir sexuel, vos préliminaires se transforment.



Et si un jeu pouvait rallumer la libido dans votre couple ? Il n'y a rien de grave, tout le monde a des moments où le désir sexuel est moins présent. Alors, pour le réintroduire et découvrir de nouvelles idées caliente, certains jeux sont idéaux. Des moments de complicité qui peuvent glisser vers une ambiance plus érotique et éveiller vos sens. Et pas besoin de vous ruiner pour les réaliser : quelques papiers et crayons, ou un bol de fruits avec du chocolat font amplement l'affaire.

Des défis sensuels

Pour changer la donne, laissez le hasard choisir le ton de votre soirée. Vous pouvez écrire avec votre partenaire, mais en cachant vos papiers, des gages ou des désirs à réaliser. Mélangez tous les papiers et piochez-en un au hasard. À vous ensuite de réaliser ce qui est écrit : un bisou, un massage sensuel... Ou non bien évidemment si cela vous met trop mal à l'aise. Vous pouvez très bien mettre en place trois catégories de "papier" : coquin, sexy et bouillant. À vous de jouer !

Un moment gourmand

Si vous n'avez pas encore testé la nourriture aphrodisiaque, c'est le moment de vous lancer. Préparez un bol de fraises avec de la chantilly, ou des carrés de chocolat noir pour une mise en bouche sucrée. On ne vous dit pas non plus de vous tartiner de Nutella ! Ajoutez quelques touches de vanille dans un dessert, ou réaliser une boisson avec des extraits de gingembre reboostera votre soirée à deux.

Une danse collée-serrée

Si vous avez envie d'un moment en musique, mais aussi "sexy", tentez un slow ! Une musique douce qui vous emportera dans les bras de votre partenaire, ou un un rythme un peu plus dynamique pour une danse où vos corps se détendent. Et si vous vous sentez prête, vous pouvez agrémenter le moment d'un striptease. Attention, pas besoin de faire comme une effeuilleuse du Moulin Rouge, soyez vous-même et restez à l'aise : il s'agit de suggérer, plutôt que de dévoiler.