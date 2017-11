"Battle of the Sexes" : jeu, set et match contre le patriarcat

Emma Stone et Steve Carell dans "Battle of the Sexes"

"Les femmes sont à prendre au sérieux". S'il y a bien un message à retenir de Battle of the Sexes, c'est bien celui-ci. Ce film, co-réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris, raconte l'histoire (vraie) de Billie Jean King, championne de tennis qui a fait de sa vie une lutte pour l'égalité.



On est en 1972 et bien qu'elle soit triple vainqueure du Grand Chelem, la femme la mieux payée de l'histoire du tennis, Billie Jean King, interprétée par une Emma Stone (parfaite), n'est pas satisfaite. Les récompenses accordées à ses homologues masculins explosent les compteurs. Pourtant, le tennis féminin n'est pas un sport de seconde zone. Les billets de matches se vendent aussi bien et les spectateurs et spectatrices sont au rendez-vous derrière leurs écrans de télévision.

Pourquoi diable les prix accordés aux championnes sont-ils jusqu'à huit fois inférieurs à ceux des champions ? La réponse, selon les pros du milieu (tous des hommes, évidemment) : les joueurs sont meilleurs, plus rapides, plus forts, plus sympa à regarder. Les joueuses sont là pour faire joli.

> Battle of the Sexes - Bande Annonce [Officielle] VOST HD Date : 16/11/2017

Une belle leçon d'engagement

Pour prouver le contraire, Billie Jean King et les meilleures joueuses de sa génération vont mettre en commun leur courage et leurs convictions pour boycotter l'OS Open, organisé par la Fédération de tennis des États-Unis, et mettre en place leur propre championnat.



L'objectif est double : s'attaquer au porte-monnaie de la Fédération en divisant leurs recettes de ventes de billets par deux et médiatiser à travers les États-Unis l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport comme dans vie quotidienne des femmes.

C'est alors que Bobby Rings (joué par le brillant Steve Carell) entre en scène. Cet ancien numéro un mondial, beaucoup plus provocant que misogyne, lance un défi à Billie Jean King : l'affronter à l'occasion d'un match simple, surmédiatisé et sobrement intitulé "battle of the sexes" soit "la guerre des sexes".



Billie Jean y voit alors son unique chance de prouver aux grands décisionnaires du tennis américain comme aux ménagères et petites filles du monde entier que les femmes ne sont pas "meilleures que les hommes" mais peuvent être tout aussi fortes. Une belle leçon d'engagement, mené avec autant de détermination que de second degré, à voir dès le 22 novembre sur nos écrans français.