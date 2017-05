publié le 09/05/2017 à 08:33

Au début, ils n'étaient que quelques-uns, réunis pour créer un mouvement citoyen, impulsé par un jeune ministre de l'Économie. Un an plus tard, ils gagnent l'élection présidentielle avec lui. Comment ces "Marcheurs", pour la plupart bénévoles, ont-ils réussi leur "opération Élysée" et à bouleverser par la même occasion l'échiquier politique français ? Axelle Tessandier est déléguée nationale d'"En Marche !", rebaptisé "La République en Marche" depuis la victoire d'Emmanuel Macron le 7 mai. Elle est l'une des premières à avoir rejoint le mouvement du nouveau président élu.



"Ce que je retrouve chez 'En Marche !', c'est quelque chose à laquelle je suis extrêmement attachée : l'audace, l'innovation", explique-t-elle. Et d'ajouter : "Je ferai toujours le choix de l'innovateur". Celle qui a vécu plusieurs années aux États-Unis a eu l'impression, à l'époque, qu'Emmanuel Macron "bousculait tous les codes". Et "plus on disait 'aucune chance, c'est une bulle, ça ne marche ra jamais' (...) plus je me disais que c'était bon signe", poursuit Axelle Tessandier. Selon elle, "Emmanuel Macron n'a pas seulement rencontré un pays, il rencontre un moment, une époque.,