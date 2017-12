"Libérées", "Lait et miel" : quels livres offrir pour s'ouvrir au féminisme ?

publié le 05/12/2017 à 07:02

Que vous ayez envie de faire plaisir à votre meilleure amie, votre sœur, une cousine éloignée, votre copine, vous-même, un père en manque d'information ou une mère qui s'éveille au féminisme et au combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les rayons des librairies ne devraient pas vous déplaire. Ces derniers hébergent cette année de nombreux livres pouvant servir à votre propos : faire cadeau d'un objet divertissant et instructif.



Parmi les sorties de l'année, Girls a sélectionné ses coups de cœur des derniers mois. Ils ont été rédigés par des auteures engagées, inspirées et inspirantes dont les propos accessibles plairont à toutes les générations de femmes mais aussi d'hommes. Les modèles de réussite féminins comme les discours sur les règles concernent tout le monde. À vous de voir maintenant à qui vous souhaitez faire don de l'un de ces ouvrages.

Pour faire le plein de modèles et d'héroïnes

Nous ne sommes jamais trop à court de modèles de réussites féminins. Alors que ces dernières sont invisibilisées dans les manuels scolaires, les programmes d'études ou les plaques des rues des villes c'est dans les livres que l'ont peut aller chercher sa source de femmes ayant marqué l'histoire.



C'est dans cet état d'esprit que le collectif Georgette Sand a publié Ni vues ni connues ; Panthéon, Histoire, mémoire : où sont les femmes ? (Hugo), un ouvrage précieux dans lequel on peut découvrir (et apprendre par cœur) le nom des ces artistes, aventurières, femmes de pouvoir ou encore intellectuelles méritant d'être "vues" et "connues" aux yeux de tous et de toutes.



Même son de cloche avec un autre ouvrage : Histoire du soir pour filles rebelles d'Elena Favilli (Les Arènes) dans lequel lecteurs et lectrices pourront retrouver "100 destins de femmes extraordinaires". Le tout mis en image par Francesca Cavallo dans des illustrations qu'on aimerait accrocher aux murs de son salon et dans toutes les classes des élèves du territoire français.

Pour parler règles et intimité

Vous pensiez tout savoir sur les règles et l'intimité d'un corps féminin ? Détrompez-vous, des auteures comme Jack Parker et Élise Thiébaut nous ont prouvé le contraire avec leurs ouvrages Le Grand mystère des règles (Flammarion) pour la première et Les règles... Quelle aventure ! (La Ville Brule) pour la seconde.



Si l'ouvrage de Jack Parker peut circuler de main en main, à destination de tous les publics, celui d'Élise Thiébaut, illustré par Mirion Malle) a spécialement été pensé et écrit pour les plus jeunes, à savoir les préadolescentes. L'occasion pour ces jeunes filles d'aborder ce changement dans leur vie de la façon la plus positive qu'il soit.



Pour plus de poésie, on vous conseille de jeter un oeil à l'édition française de lait et miel (milk and honey), premier recueil de poèmes de Rupi Kaur, publié aux éditions Charleston. Elle y écrit sur le corps des femmes en tant qu'objet opprimé puis sujet d'amour de soi.

Une publication partagée par rupi kaur (@rupikaur_) le 14 Nov. 2017 à 20h14 PST

Pour réfléchir sur la condition des femmes

Libérées de Titou Lecoq est, comme son titre l'indique, un ouvrage qui va faire du bien dans les ménages des Français et des Françaises. La journaliste indépendant revient dans les rayons des librairies cette année avec cet essai (publié chez Fayard) sur la chaussette sale comme symbole de l'asservissement des femmes dans les couples hétérosexuels. L'occasion idéal pour un grand ménage d'hiver à défaut d'attendre celui du printemps ?



Dans Différente comme tout le monde (Le Passeur), l'entrepreneure Mariame Tighanimine et enseignante à Sciences Po livre un témoignage puissant sur sa vie, fille d'ouvrier issue de l'immigration, banlieusarde au destin tout tracé qui, pourtant, a su déjouer le système et les préjugés. Son livre autobiographique est une belle leçon à l'émancipation.