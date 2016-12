Ce que mijote Donald Trump pour sa prestation de serment le 20 janvier

Dans exactement un mois, Donald Trump deviendra officiellement le nouveau président des États-Unis lors d'une grande journée d'investiture. Le businessman nous réserve déjà quelques surprises.

20/12/2016

Le 20 janvier 2017, Donald John Trump, dans un froid de canard (il fait hyper froid en janvier à Washington), prêtera serment sur les marches du Capitole. Ensuite, il y a aura la traditionnelle parade jusqu'à la Maison Blanche et les bals. Donald Trump doit se plier à ces incontournables de la démocratie américaine. Mais il a un dilemme : tout cela, c’est aussi l’incarnation de l’establishment qu’il a rejeté pour être élu. Donald Trump a donc confié au créateur de The Apprentice, sa fameuse émission de télé-réalité, le soin de trouver des idées pour sa prise de pouvoir.



A priori, on va échapper au projet de parade sur la 5e avenue à New York, comme les astronautes revenus de la Lune sous les confettis. On devrait échapper aussi au départ triomphal en hélicoptère de New York à Washington. L’idée d’ouvrir la Maison Blanche au public a été écartée pour des raisons de sécurité. Mais l’équipe de Trump promet que, dans le moule contraint de l’Inauguration Day, Trump mettra sa touche.

Tout est comparé aux investitures d'Obama

C'est Jackie Evancho, 16 ans, qui chantera l’hymne américain. C'est une enfant star à la voix d’ange. Chanteuse de variété et de classique, elle a été révélée à l’âge de 10 par une télé-réalité. Ce n’est pas une star internationale. Trump avait rêvé d’Elton John, puis du ténor d'Andrea Bocelli. Mais ce dernier vient de renoncer après des appels au boycott de sa tournée.



Le problème de Trump c'est que pour cette journée du 20 janvier, tout est comparé aux investitures d’Obama, rentrées dans l’Histoire. Aretha Franklin en 2009, Beyoncé en 2013. Tout est comparé aux dix bals où le couple Obama avait dansé en 2009. Aux huit ou neuf bals de George W. Bush. Le couple Donald et Melania Trump ne participera qu’à deux galas. Une indication aussi pour la suite : c'est sans doute Ivanka Trump, la fille, qui, dit-on, fera office de First Lady.

Mais il y a un domaine où Trump va battre Obama, c'est sur l’argent ! Il va en engranger plus qu’Obama pendant l’inauguration. Il faut débourser 25.000 dollars pour assister à la parade en VIP. Comptez un demi-million de dollars pour quatre places au "dîner aux chandelles" avec le Président et les patrons de sa future administration. Autant commencer le lobbying dès le premier soir. Les tarifs étaient identiques en 2013. Sauf qu’Obama avait collecté 53 millions pour payer les festivités. Trump n’est pas loin de son objectif : 75 millions de dollars pour cette journée.

Combien d'anti-Trump le 21 janvier à Washington ?

Les anti-Trump seront-ils nombreux à manifester le jour de l’inauguration ? C’est la grande inconnue de ces journées d'investiture. Une grande marche de femmes - mais d’hommes aussi - est organisée le samedi 21 janvier. Est-ce que ce sera un raz-de-marée, un "avertissement politique", dès le premier jour du mandat de Donald Trump ? Les organisateurs espéraient pouvoir refaire un grand rassemblement, type anti-guerre du Vietnam. Mais ils n’ont pas été autorisés à approcher le Lincoln Center.



Combien d’anti-Trump viendront effectivement à Washington ? Pour ceux qui ne sont pas remis de l'élection, il y a effectivement deux options pour le 20 janvier : soit prendre un anti-dépresseur chez eux, soit aller manifester et grelotter à Washington.