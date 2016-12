Le cabinet du 45e président des États-Unis est plus riche qu'un tiers des foyers américains.

par Essia Lakhoua publié le 23/12/2016 à 11:50

Selon un article du site d'information américain Quartz, les 17 futurs membres du cabinet de Donald Trump possèdent 9,1 milliards d'euros. Une somme qui correspond aux richesses du tiers le plus pauvre de tous les ménages américains.



Parmi ces nombreux milliardaires et millionnaires, celle qui possède la plus grosse fortune n'est autre que Betsy DeVos, épouse de la 88e fortune américaine, Dick DeVos. Selon le classement Forbes, le couple possède une fortune estimée à 5,1 milliards d'euros. Cette dernière se chargera de l'Éducation sous la présidence de Donald Trump.



Elle est suivie par le futur ministre du Commerce, Wilbur Ross Jr alias le "roi de la banqueroute" dont la fortune dépasse les 2,1 milliards d'euros selon le magazine Forbes. Il est connu pour ses investissements dans des sociétés de charbonnage en difficultés. On peut aussi citer le futur secrétaire d'État, Rex Tillerson qui possède 143 millions d'euros. L'ancien dirigeant de la banque Goldman Sachs, Steven Mnuchin, dont les biens sont évalués à 43 millions d'euros, va aussi faire partie de l'équipe de Donald Trump. Il sera chargé du Trésor.



Pour atteindre la fortune des quatre membres les plus riches du cabinet, il faudrait rassembler les richesses de 120.000 foyers américains (parmi ceux qui dispose du niveau de richesse médian de 80.000 euros).

La fortune du 45e président des États-Unis est estimée à 3,1 milliards d'euros.