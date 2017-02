publié le 13/02/2017 à 11:59

Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. L'occasion de suggérer une sélection de petits livres sympathiques, amusants voire instructifs à offrir à l'élu(e) de votre cœur et à feuilleter, bien sûr, ensemble. À commencer par le Petit dictionnaire des mots d'amour qui ont fait l'Histoire. 150 pages de citations plus ou moins célèbres de figures historiques qui, elles aussi, ont aimé ou ont été aimées. Celle-ci mignonne comme tout attribuée au président René Coty se promenant un jour avec un ami et croisant des amoureux, l'ami dit : "Quoi de plus attendrissant qu'un jeune couple ? Un vieux couple", répond le dernier président de la IVe République.



L'amour n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Savez-vous à qui l'on doit la fameuse formule : "Souvent femme varie et bien fol qui s'y fie ?" C'est François 1er qui en est l'auteur, pourtant lui-même grand séducteur et collectionneur de femmes, ce qui apparemment ne l'a pas empêché de se sentir parfois trahi. La légende veut que le roi aurait gravé la phrase sur le rebord de sa fenêtre au château de Chambord. La vie amoureuse des rois est une source inépuisable de bons mots : "Louis XVIII avait pour maîtresse Mme du Cayla, ils avaient de curieuses habitudes, ainsi le roi rangeait sa prise de tabac entre les seins de la dame. À une personne qui complimentait une autre grande dame de la cour, la duchesse de Duras, amie de Chateaubriand, en lui disant : 'Vous êtes la plus jolie femme du Palais', Mme de Duras lui répondit : 'Peut-être, mais Mme du Cayla est la plus prisée'."

Et comme souvent dans les dictionnaires de citations, Clemenceau est l'un des plus cités ici une nouvelle fois. À propos d'amour, on y retrouve sa formule la plus connue : "Le plus beau moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier." Celle-ci aussi, à la fin d'un dîner officiel entre un cardinal et l'épouse d'un préfet vêtue d'une superbe robe rouge très décolletée : "J'étais assis entre deux belles robes rouges, l'une couvrait un saint, l'autre en découvrait deux."



Petit dictionnaire des mots d'amour qui ont fait l'Histoire de Gilles Henry est publié dans la collection Texto aux éditions Tallandier.

"J'te kiffe, je t'aime" de Mariette Darrigrand

Deuxième petit livre de cette sélection spéciale Saint-Valentin : J'te kiffe, je t'aime, sous-titré 69 histoires de mots d'amour. 69, un nombre coquin qui ne doit rien au hasard, bien dans l'esprit de ce petit livre qui se veut savant tout en sachant être leste et qui nous rappelle, par exemple, l'origine de l'argot "j'te kiffe". Venu de l'arabe kiff, le kiff, c'est l'herbe, la beuh, le cannabis, le haschich, kiffer au départ signifie fumer de l'herbe, donc prendre du plaisir et par extension avoir du plaisir à être avec quelqu'un.



Pour l'expression "Une fille canon", il ne s'agit pas du canon au sens militaire mais de l'ancien grec kanon qui signifie la règle, la norme idéale, les canons de la beauté définis par ces mêmes grecs dans l'Antiquité. Une fille canon répond donc à ces normes idéales, ce qui ne l'empêche pas aussi d'être une bombe et pour rester dans le même registre explosif, l'expression coup de foudre en amour n'est apparu qu'au XVIIe siècle.



Et pour prouver que l'amour et les mots vont décidément bien ensemble, faire l'amour s'est longtemps dit faire causette. Le vocabulaire à ce sujet est d'ailleurs d'une richesse inépuisable : "rataconniculer" chez Rabelais, "trinquer du nombril" chez Théophile Gautier, l'auteur du Capitaine Fracasse ou le beaucoup plus raffiné et crypté "faire catleya" chez Marcel Proust. Quand Odette était disposée à accueillir les hommages de son amant Swann, elle accrochait des fleurs d'orchidées, des cattleyas, à son corsage.



J'te kiffe, je t'aime de Mariette Darrigrand chez Folio.

"Le Code de l'amour"

Un livre si petit qu'il peut se glisser dans le bouquet de fleurs. L'illustrateur Guillaume Lecasble s'amuse à détourner les panneaux de signalisation routière en y mettant des cœurs partout et en les affublant de légendes inédites. Un feu tricolore par exemple avec 3 cœurs, rouge, orange et vert. Le panneau aire d'arrêt d'urgence avec deux cœurs encore et ainsi de suite.



Ces panneaux du bord de nos routes ainsi détournés deviennent les indicateurs d'une nouvelle carte du Tendre poétique et malicieuse... charmant ! Le Code de l'amour de Guillaume Lecasble publié aux éditions TohuBohu.