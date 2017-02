LE CHIFFRE DU JOUR - Des chercheurs néerlandais ont étudié l'effet des baisers sur les bactéries présentes dans la bouche.

C'est la fête des amoureux. Ce soir, avec votre Valentin ou Valentine, vous passerez peut-être la soirée au restaurant, au coin du feu ou devant le match PSG-Barça. Durant la soirée, vous échangerez sans doute un langoureux baiser avec votre partenaire.



Or, qui dit "French kiss" dit aussi... échange de bactéries. Selon une étude néerlandaise publiée dans le journal Microbiome, un baiser de 10 secondes favoriserait l'échange de 80 millions de bactéries. La bouche est en effet loin d'être stérile. Elle contient environ 700 variétés de bactéries différentes.



Ce résultat surprenant a été obtenu par les chercheurs à l'aide de 21 volontaires qui ont répondu à un questionnaire sur leurs fréquences et durée de baisers. Des prélèvements sur leur langue et dans leur salive ont ensuite été analysés, avant et après s'être embrassé.

Le "French kiss", activité bénéfique pour la santé

Les scientifiques ont constaté que la quantité de bactéries était multipliée par trois dans la bouche d'une des personnes qui s'adonnait à un langoureux baiser. Un phénomène qui aurait pourtant du bon. Lorsque deux personnes s'embrassent au moins neuf fois par jour, leurs salives deviennent quasiment identiques. Ceci permettrait en réalité à un couple de mieux digérer le même type de nourriture et de résister à des infections similaires.



En outre, s'embrasser avec la langue est une excellente manière de conserver une bonne santé. Cette pratique réduit le stress et les symptômes allergiques. Le baiser est également bon pour lutter contre la plaque dentaire, il permet de brûler des calories, booste les défenses immunitaires et, bien évidemment, accroît le désir sexuel. Enfin, il développe l'estime de soi.