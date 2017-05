publié le 15/05/2017 à 16:25

"L’égalité entre les hommes et les femmes sera une cause nationale", avait déclaré Emmanuel Macron en mars dernier. Un engagement fort du nouveau président de la République française, que les militants des Droits des femmes n'ont pas oublié. Dans une "lettre ouverte pour la pérennisation d'un ministère des Droits des femmes", de nombreuses associations, collectifs, fédérations ou personnalités féministes demandent à Emmanuel Macron de tenir ses promesses, en créant un ministère spécifique consacré à l'égalité femmes-hommes.



Une telle institution avait été mise en place dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous François Hollande, puis intégrée en 2014 au ministère des Affaires sociales, pour finalement être rattachée au ministère des Familles et de l’Enfance en 2016, avec Laurence Rossignol à sa tête. Si ce secrétariat d'État lutte pour l'égalité femmes-hommes, d'après ce communiqué, son budget ne représente que 0,006% du budget total.

"Pour mener à bien nos missions et faire progresser significativement la société vers une égalité réelle, il est nécessaire qu'un ministère consacré à cette mission soit doté de moyens suffisants", expliquent les nombreux signataires de cette lettre ouverte, publiée sur le site de Médiapart.

Il est temps d’atteindre l’égalité réelle, que la vie des femmes s’améliore enfin Extrait de la lettre ouverte Partager la citation





Ainsi, il y est expliqué qu'il est impératif qu'un "ministère spécifique avec une administration et des délégué.e.s sur l’ensemble du territoire" soit créé. Une demande d'autant plus forte depuis l'élection de Donald Trump et le contexte général de la montée du nationalisme et du conservatisme qui menacent "sérieusement les organisations de défense des droits des femmes", comme il est rappelé dans la lettre.



Parmi les signataires de ce communiqué, on retrouve près de 50 associations féministes, dont le Planning familial, l'ONU Femmes France ou Osez le Féminisme !, ainsi qu'une dizaine de personnalités, comme Laura Flessel, championne du monde d'escrime.