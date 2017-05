Des femmes interpellent les pouvoirs publics sur le stérilet Mirena

publié le 12/05/2017 à 18:03

Dépression, vertiges, sautes d'humeur, baisse de libido et pertes de cheveux importantes…Tels sont les effets secondaires que peuvent provoquer les stérilets Mirena. En France, de plus en plus de témoignages dénoncent les effets de ce mode de contraception des laboratoires Bayer.



Des critiques qui ne sont pas le seul fait des Françaises puisqu'aux États-Unis, une plainte collective a été déposée contre le groupe qui produit le stérilet Mirena pour "de possibles cas de tumeurs et d'hypertensions cérébrales causés par Mirena", rapporte le site de TV5 Monde.

En France, la parole des femmes qui ont eu ce type de dispositif intra utérin hormonal se libère petit à petit. Ces dernières sont invitées par le groupe Facebook baptisé "Victimes du Stérilet Hormonal Mirena" à signaler les effets indésirables qu'elles subissent à l'Agence nationale de sécurité et du médicament afin d'alerter les pouvoirs publics.

En revanche, du côté des gynécologues, la question semble moins préoccupante : "Les symptômes qui sortent sont totalement inhabituels et peu fréquents, même s'ils peuvent exister. Il est très rare aujourd'hui de voir de tels problèmes, comme décrits sur les réseaux sociaux", a affirmé Bernard Hédon, président du Conseil National des Gynécologues-Obstétriciens Français à la Parisienne.



De nombreuses femmes se disent victimes du manque d'écoute de la part des spécialistes à ce sujet. Le Conseil national des gynécologues a cependant assuré que "des réunions" allaient être organisées afin de répondre aux différents témoignages. Une association de victimes avec action collective en justice pourrait émerger du forum déjà mis en place.

le stérilet mirena, un stérilet qui coupe vos règles mais a côté perte de cheveux, poils ( aux endroits inhabituel menton etc....) — ELNE (@Evawaarner) 7 mai 2017