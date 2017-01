publié le 20/01/2017 à 16:36

La nouvelle n'a pas fini de secouer les réseaux sociaux. Depuis que les César ont annoncé avoir choisi Roman Polanski pour présider la 42e cérémonie, la polémique ne cesse d'enfler. Une pétition continue de récolter toujours plus de signatures, un #BoycottCesar est apparu quelques minutes après l'annonce et les féministes s'insurgent en appelant au rassemblement le soir de l'événement, le 24 février prochain. Ce vendredi 20 janvier, c'est la ministre des Droits des femmes qui s'est indignée. Interrogée sur l'antenne de France Culture, Laurence Rossignol a déclaré trouver "surprenant et choquant que l’histoire d’un viol dans la vie d’un homme ne pèse pas".



"C’est un choix qui témoigne de la part de ceux qui ont décidé de le nommer président des César d’une indifférence à l’égard des faits qui lui sont reprochés. En fait, ce n’est pas grave, pour les organisateurs, que Roman Polanski soit poursuivi aux États-Unis et ait à son actif le viol d’une (…) enfant de 13 ans", a-t-elle poursuivi. Laurence Rossignol s'est également exprimée sur la "culture du viol" dans notre société qui consiste à rendre banal des actes criminels en vers les femmes.

Roman Polanski fait l'objet d'un mandat d'arrêt américain depuis 40 ans accusé de viol sur une enfant de 13 ans en 1977. Après avoir plaidé coupable du chef d'accusation le moins lourd - "relation sexuelle illicite avec mineur" - le cinéaste césarisé de nombreuses fois a pris la fuite vers l'Europe sans attendre son verdict.